Laércio Passos entra com pedido impugnação contra o atual prefeito Etelvino Barreto

05/10/20 - 16:58:21

A coligação “Com a Força do Povo 13 (PT)”, entrou na manhã desta segunda-feira (05) com o pedido de impugnação contra a coligação “Pra Mudança Continuar 25.

A sociedade rosarense ainda não tem conhecimento dos motivos que levaram a coligação do partido do ex- prefeito Laércio Passos, a tomar essa decisão de entrar na justiça (n° 0600176-82.2020.6.25.0014), contra o seu adversário Etelvino Barreto sobrinho, mais conhecido por Vino.

O povo de Rosário do Catete ainda não sabe os motivos do pedido de impugnação.