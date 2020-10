“Lagarto Linda” entra em desespero com o crescimento de Ibrain de Valmir

05/10/20 - 18:20:19

Com uma grande carreata nesse domingo (4), o candidato a prefeito de Lagarto, deputado Ibrain de Valmir (PSC) arrastou centenas de apoiadores dentro do município. Ao lado de seu pai, o ex-prefeito Valmir Monteiro; do candidato a vice-prefeito, Ginaldo do Feijão; do ex-deputado André Moura, do senador Rogério Carvalho (PT) e de diversas lideranças políticas, Ibrain era ovacionado pelas pessoas, em todas as ruas por onde a carreata passava, sinalizando o crescimento de sua popularidade na corrida eleitoral.

“Tenho dito sempre que a melhor pesquisa é aquela que vem do coração do povo. As pessoas se manifestavam quando a gente passava, sem pagar nada, sem receber nada. Esse povo tem gratidão pelo trabalho de meu pai, Valmir Monteiro, e é esse trabalho que eu e meu amigo Ginaldo estamos dispostos a dar continuidade. Lagarto vai voltar a ser feliz! Quero agradecer de coração a todas lideranças e candidatos a vereador que se somaram conosco”, destacou Ibrain.

O candidato se revelou surpreso com o volume de pessoas que passaram a compor a carreata que sinalizou apenas como o primeiro ato oficial de rua da campanha de 2020. “Estamos apenas no começo, confesso que fiquei surpreso com esta resposta rápida que o povo nos deu, aceitando nosso projeto, apoiando nossa candidatura. Mas a nossa caminhada só termina no dia 15 de novembro com a vitória nas urnas se Deus quiser”, acrescentou.

Se por um lado Ibrain de Valmir e Ginaldo do Feijão estão em ascensão, do outro já se percebe um “desespero” da gestão municipal. “A Lagarto Linda começou a entrar em desespero com a força do nosso grupo. O esposo da prefeita e deputado Gustinho Ribeiro, o rei dos fake News, publicou mais um! Publicaram uma foto de uma carreata que ocorreu no Estado de Pernambuco, como se tivesse sido a organizada pelo grupo deles. Já estão percebendo que o povo quer mudança”.

Fonte e foto assessoria