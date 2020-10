Luciano Pimentel entrega título cidadão sergipano ao presidente da Adepol

05/10/20 - 15:35:02

Nesta segunda-feira, 5, o deputado estadual Luciano Pimentel realizou a entrega do título de cidadão sergipano ao presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Sergipe (Adepol/SE), Isaque Cangussu. Em razão da pandemia do novo coronavírus, a solenidade ocorreu na presidência da Assembleia Legislativa, com um número reduzido de pessoas.

“O delegado Isaque Cangussu atua há mais dez anos em Sergipe e possui um vasto histórico de serviços prestados à sociedade e em defesa da categoria que representa. Ao longo deste tempo, ele conquistou o respeito e a admiração das pessoas por exercer com competência o seu ofício. Todos que o conhecem só fazem elogios a sua postura profissional e sua forma de atuação. Isaque é uma pessoa dedicada à segurança pública, que honra os sergipanos e a sua classe. Ele é merecedor desta homenagem pelo trabalho que realizou e, certamente, continuará realizando em prol do nosso estado”, enfatizou Luciano Pimentel, autor da propositura.

Oficialmente cidadão sergipano, Isaque Cangussu descreveu a concessão do título de cidadania como a concretização de um sonho. “É uma alegria indescritível. Resido aqui há 14 anos e sempre tive, em meu íntimo, esse desejo de ser considerado um sergipano. Hoje eu realizo esse sonho graças à Alese, ao deputado Luciano Pimentel e a todos os parlamentares que aprovaram essa indicação”, disse o delegado, afirmando que apenas quem nasce em um estado e escolhe outro para viver sabe o quão gratificante é ser reconhecido como concidadão daqueles que habitam a mesma terra que a sua.

Homenageado

Natural de Vitória da Conquista (BA), Isaque Cangussu é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Especialista em Polícia Comunitária e Pós-graduado pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Foi aprovado no concurso para Delegado da Polícia Civil de Sergipe em 2006, quando passou a exercer o cargo, e em 2017 foi eleito presidente da Adepol. Atualmente, Isaque também é vice-presidente da Região Nordeste da Federação Nacional dos Delegados de Polícia e a partir do próximo ano também passará a integrar a diretoria executiva da Adepol do Brasil, no cargo de Diretor de Relações Institucionais.

Presenças

Além dos deputados Goretti Reis e Capitão Samuel, participaram da cerimônia o secretário estadual de administração, George Trindade; o vice-presidente jurídico da Adepol/SE, Adelmo Pelágio; o delegado-geral da Polícia Civil de Sergipe, Thiago Barbosa; a coordenadora da Polícia Civil da capital, Rosana Freitas; o auditor de controle externo do TCE/SE, Ismar Viana; o grão-mestre adjunto da Grande Loja Maçônica de Sergipe, João Teles; o mestre da Loja Maçônica Atalaia nº 16, Rafael Machado; e delegados de polícia membros da diretoria da Adepol.

Assessoria Parlamentar