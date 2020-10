Novas videoaulas da Academia da Cidade estão disponíveis no site da PMA

Por intermédio do Programa Academia da Cidade (PAC), ofertado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) o cidadão que quiser praticar atividade física, mas ainda não se sente seguro para frequentar locais públicos em virtude da covid-19, tem a opção de acessar, de casa, todas as videoaulas gravadas por professores de educação física.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais do PAC estão, temporariamente, suspensas. Com isso, para não deixar a população desassistida, a Saúde de Aracaju passou a disponibilizar as aulas por meio de transmissões ao vivo, as chamadas lives, nas redes sociais da SMS e da Prefeitura. Mas, devido à suspensão temporária dos canais de comunicação da Prefeitura de Aracaju, em cumprimento à legislação eleitoral, as transmissões online das aulas também foram suspensas.

De acordo com a coordenadora da Área Programática e Estratégica da SMS, Kamila Fialho, o cidadão ainda pode acompanhar as aulas remotamente. Isso porque todos os conteúdos transmitidos nas lives foram gravados e estão disponíveis no site da Prefeitura, a partir do link “Academia da Cidade”, cujo conteúdo pode ser baixado em formato MP4. “Estamos disponibilizando mais dez vídeos. A previsão é que, até dezembro, mesmo que aconteça a retomada presencial, a gente continue ofertando as aulas, digamos, remotas”, destaca.

A Academia da Cidade proporciona aulas coletivas, como dança, treinamento funcional e ainda não estão contempladas no decreto. Os recursos que estamos utilizando são as aulas online, no site da Prefeitura.

“No site, o cidadão será direcionado aos vídeos com os nomes dos professores, além das temáticas de interesse, a exemplo de condicionamento físico, treinamento funcional, circuito funcional, equilíbrio, alongamento, dança, ginástica aeróbica, localizada de membros superiores, inferiores e abdominais. Os vídeos podem ser acessados por qualquer pessoa, a qualquer momento e há toda uma orientação antes dos alunos praticarem as aulas, para que eles não tenham nenhum problema”, enfatiza.

