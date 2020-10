Oracle Academy: Unit amplia parceria com programa educacional

O mercado da tecnologia traz números bastante promissores. Com incontáveis vagas para o campo profissional, o aperfeiçoamento de habilidades e a construção de novos saberes são diferenciais significativos para quem quer conquistar as oportunidades que o mercado tem buscado constantemente.

Um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brasscom, revela que, até 2024, serão criadas mais de 420 mil novas oportunidades para profissionais da área de Tecnologia da Informação. A preocupação quanto à qualificação para essas novas vagas também é uma constante.

Com a crescente demanda para o mercado de trabalho e de olho na empregabilidade dos acadêmicos da instituição de ensino, a Universidade Tiradentes ampliou parceria com um dos programas educacionais com foco em tecnologia: Oracle Academy.

“Atualmente, nós atuamos com 11 parcerias estratégicas e acadêmicas com grandes empresas de tecnologia. A Oracle é uma delas. Com isso, nós estamos trazendo o que há de mais moderno em tecnologia da informação para os nossos alunos”, declara o Diretor de Estratégia e Inovação do Grupo Tiradentes, professor Domingos Sávio Machado.

O Oracle Academy atua na formação de professores, que repassam seus conhecimentos aos seus alunos, estimulando sua imersão no universo das novas tecnologias, o que possibilita maiores possibilidades para empregabilidade. “O mundo passa por uma transformação digital urgente. A tecnologia hoje é a base de muitas profissões existentes e de tantas outras que estão surgindo. Por isso, cada vez mais precisamos desenvolver nos estudantes as habilidades necessárias para atender a uma demanda crescente por profissionais qualificados. Por meio do nosso programa, estamos levando todo esse conhecimento para dentro das universidades, queremos aproximar as instituições de ensino do mundo profissional”, salienta Fabiana Valente, gerente do Programa Oracle Academy Brasil.

Uma das iniciativas do programa tem como objetivo engajar o jovem para que seja protagonista de sua própria carreira. Os “Estudantes Embaixadores” são jovens admiradores de tecnologia que têm acesso ao Oracle Academy e atuam, principalmente, com espírito de colaboração, empreendedorismo, além de liderança. Eles são reconhecidos como os embaixadores do programa dentro da universidade e atuam como um elo entre a instituição e a empresa, explorando possibilidades para ampliar seu repertório técnico e incentivando o engajamento de novos alunos no programa. Com este perfil, a Unit elegeu três “Estudantes Embaixadores”, que passaram a ter acesso aos benefícios e já começaram a aprimorar suas habilidades. Entre os acadêmicos selecionados estão Natália Freitas, Marco Antônio e Vinicius Mendonça.

“Ser ‘embaixador’ irá agregar muito ao meu currículo trazendo um pouco da parte de network da Oracle e fazendo com que a gente possa espalhar os conhecimentos dos cursos do programa Oracle Academy”, comenta Vinicius.

“Para mim, tem sido uma experiência muito interessante. É importante ver como funciona a empresa e estar diretamente ligada a ela. Para nós acadêmicos, é muito relevante aproveitar o máximo dessa experiência na universidade e aproveitar todas as atividades que ela tem para oferecer”, considera Natália.

“Os alunos selecionados para serem ‘embaixadores’ fazem uso das tecnologias e dos recursos e podem levar esse conhecimento para outros estudantes da Unit. Eles serão propagadores do conhecimento”, garante Fábio Gomes.

Na Unit, a parceria com o Oracle Academy proporciona aos docentes a constante atualização por meio de material e conteúdos para a área de tecnologia, e aos estudantes, cursos básicos e avançados. “Ampliamos a nossa atuação tanto para a graduação presencial quanto para o ensino a distância. Além disso, a instituição de ensino incentivou e credenciou mais professores quanto à utilização de recursos da Oracle. A ideia é melhorar o aprendizado do aluno e inovar”, destaca o coordenador dos cursos de Computação da Unit, professor doutor Fábio Gomes.

