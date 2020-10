Pesquisa Dataform confirma liderança absoluta de Juca em Laranjeiras

05/10/20 - 15:23:00

Pesquisa realizada pelo instituto Dataform em Laranjeiras registra o crescimento de Juca e Janio.

Na pesquisa anterior feita pelo mesmo instituto, Juca estava com 2 pontos percentuais na frente do 2º colocado. Na pesquisa divulgada na manhã de hoje (05) ele dispara e aparece com mais de 20 pontos na frente do 2º colocado.

Confira os dados da pesquisa:

Induzida:

1º Juca 32,84%

2º Zé Bodega 12,94%

3º Alexandre Sobral 9,2%

4º Paulão da Varzinhas 4,98%

5º Deninha Almeida 3,98%

6º Alessandro Canela 3,73%

Não Sabe ou não quis responder 18,91%

Brancos e Nulos 13,42%

A pesquisa do instituto Dataform foi realizada em Laranjeiras entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2020, está registrada no TRE com o seguinte protocolo: SE-02227/2020. O tamanho da amostra: 400 entrevistas; margem de Erro: 4,85% com intervalo de Confiança: 95%.

Para Juca a pesquisa retrata a tendência eleitoral do momento e nada ainda está decidido. Ele agradece a preferência dos laranjeirenses pelo seu nome. “Agradeço ao povo de Laranjeiras pelo resultado da pesquisa, mas continuaremos focados em trabalhar nas comunidades mostrando todas as realizações que fizemos e principalmente apresentar nosso plano de governo. Que é composto por ações estratégicas para os próximos quatro do município”, destacou Juca.

PLANO DE GOVERNO

Juca é o primeiro candidato a apresentar para os laranjeirenses seu plano de governo. “Aproveitamos a oportunidade e convidamos você internauta para assistir a live de Juca nesta terça-feira, 06, às 19h em suas redes sociais, por meio do Facebook, Instagram e YouTube. Inovando com essa nova forma de fazer campanha eleitoral. Com transparência e interagindo diretamente com o eleitorado”.

O plano de governo de Juca estará disponibilizado aqui no site através do e-book, em uma versão que qualquer laranjeirense poderá baixar no site jucadebala.com.br e acompanhar suas propostas para o município nos próximos quatro anos.

POR ASCOM/MDB-LARANJEIRAS