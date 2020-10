PM APREENDE DUAS ARMAS DE FOGO E PRENDE FORAGIDO DA JUSTIÇA EM ARACAJU

05/10/20 - 05:02:38

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) apreenderam na sexta-feira (02) duas armas de fogo e prenderam um foragido da Justiça, no Centro Comercial de Aracaju. As ações foram todas realizadas na Avenida Dr. Carlos Firpo.

Em um primeiro momento, os policiais flagraram um homem de 23 anos portando um revólver calibre 32, com seis munições intactas. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Durante abordagem ao suspeito armado, um segundo infrator abandonou um revólver calibre 38 embaixo de um veículo. Após serem alertados pelo Ciosp/190, os militares retornaram à avenida e encontraram o armamento com seis munições.

Na terceira ação, um homem de 36 anos foi preso em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário. Ele foi abordado por apresentar atitude suspeita, e, no momento em que as equipes do Getam verificaram os dados pessoais, constataram que havia uma ordem de prisão em desfavor dele.

Os três casos foram apresentados na Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom/PM