POLÍCIA DE ITABAIANA TENTA LOCALIZAR MOTORISTA QUE ATROPELO E MATOU ANIMAL

05/10/20 - 20:20:16

A polícia em Itabaiana, tão logo foi procurada e registrou o Boletim de ocrrência, arregaçou as mangas e já no início da tarde desta segunda-feira (05), diligência no intuito de localizar e intimar o motorista de um carro de passeio, acusado e denunciado por sistema de filmagem, monitoramento, da morte de um cachorro em via pública, em uma das ruas de nossa cidade.



Porém, os homens da Civil, à princípio, não lograram exito e não chegaram ao denunciado pelo crime.

A nossa reportagem apurou a informação de que um advogado em nome do procurado, teria entrado em contato com a delegacia informando que o seu cliente deverá se apresentar na nossa Regional de Polícia, no decorrer do dia desta terça-feira.



Quem já se pronunciou sobre o assunto, foi a Deputada Kitty Lima, que inclusive nas redes sociais, tem afirmado que vai acompanhar o caso e cobrar as medidas que o caso requer.