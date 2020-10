Ser Educacional promove Congresso Nacional de Direito

05/10/20 - 12:25:25

Evento será on-line e reunirá grandes nomes da área em palestras gratuitas

Por: Paulo Feijó

Entre os dias 6 e 8 de outubro, o grupo Ser Educacional, mantenedor das marcas UNINASSAU, UNAMA, UNINABUCO, UNIVERITAS, UnG e UniNorte, promove o Congresso Nacional de Direito. As palestras serão 100% on-line e terão transmissão ao vivo pelo canal Vai Cair Na OAB, no Youtube.

O Congresso terá como tema as “Discussões Jurídicas: Reinvenção, Inclusão e Atuação Profissional”, tendo como objetivo debater as constantes mudanças da área e a importância da qualificação de todos que trabalham no meio. As palestras contarão com nomes de destaque na área jurídica, entre eles o ministro do STJ, Paulo Moura Ribeiro; o presidente da Academia Paraense de Letras Jurídicas, Antonio de Mattos Neto; e o desembargador do TJ-PA, Milton Nobre.

“Será um momento de troca de conhecimento e de debate sobre as diversas mudanças na área jurídica. Iremos trazer profissionais que são referência no Direito para trazer a sua visão sobre o momento que estamos vivendo na área e sobre as transformações que o segmento passa”, destaca a diretora acadêmica do grupo Ser Educacional, Simone Bérgamo.

Todas as palestras serão gratuitas e abertas ao público. Os interessados em participar, enviar trabalhos e conferir toda a programação podem acessar o site eventos.sereduc.com/eventos-online .