Telha: Adesivaço de prefeito no interior do estado termina em morte

05/10/20 - 07:01:08

Um homem, identificado como Herbert Figueiredo, foi morto a golpes de faca neste domingo, 04/10, no município de Telha, região do Baixo São Francisco. O crime aconteceu durante um ato político promovido pelo Prefeito Flávio Dias (PSD).

Um áudio convocando a população para a festa, chamada pelo grupo político de “adesivaço”, circulou em vários grupos de WhatsApp. Um homem que se identificava por Lucas Pedreiro diz: “Amanhã, 50 caixas de cerveja aqui na frente da praça e tira gosto para todo mundo. Depois de 10 horas pode vir todo mundo, quero todo mundo do nosso lado”.

O encontro político foi regado a muita comida, bebida alcoólica, paredões e confusão. Em um desses desentendimentos entre dois homens, um deles levou uma facada no pescoço, foi socorrido, mas não resistiu.

Mesmo com todas as determinações estabelecidas pela Justiça Eleitoral e Decretos do governador Belivaldo Chagas, o atual Prefeito, que tenta a reeleição, Flávio Dias, vem submetendo, constantemente, a saúde da população em evidente risco.

Neste domingo não foi diferente. Durante a festa política, que pareceu Carnaval com música de axé, Flávio Dias aparece, a todo momento, em cima de um paredão, ao lado do vice, Bidolo. Ambos acompanham de perto as cenas de desentendimentos que resultaram na morte do jovem e os inúmeros desrespeitos dos participantes às normas de saúde por conta da Covid-19 e, mesmo assim, a festa não parou.

Os “líderes” que deveriam dar exemplo, promovem algazarra e balbúrdia, em ato que em nada se assemelha com a festa democrática que é a campanha eleitoral, demonstrando que os interesses políticos se sobrepõem à saúde e integridade física da população.

Fonte e foto assessoria