TRE-SE PROMOVE SEMINÁRIO PARA JORNALISTAS COM FOCO NAS ELEIÇÕES

05/10/20 - 13:29:16

Os jornalistas poderão enviar perguntas ao vivo, pelo chat do YouTube, ou antecipadamente para o e-mail ascom@tre-se.jus.br

No dia 6 de outubro de 2020, das 10h às 12h, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) promoverá um seminário voltado para os jornalistas sergipanos. O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube do Tribunal e terá como palestrantes o procurador regional eleitoral, Heitor Alves Soares, o coordenador de planejamento estratégia e governança, Marcelo Gerard Almeida de Andrade, e a chefe da seção de processamento e cumprimento de decisões, Jamille Secundo Melo.

O presidente do TRE-SE, desembargador José dos Anjos fará a abertura do encontro, pontualmente no horário programado (10h). “Nós sabemos que, muitas vezes, a legislação eleitoral enseja questionamento, principalmente por ser um ramo do Direito caracterizado por sua dinâmica e constante mutação. Por isso planejamos o presente Seminário para a Imprensa. Nosso objetivo é que os jornalistas tirem todas as suas dúvidas de modo que possam desempenhar sua função com muito mais propriedade”, pontuou o magistrado.

O procurador regional eleitoral, Heitor Soares, abordará vários aspectos relacionados à propaganda eleitoral. O representante do Ministério Público traçará um panorama a respeito da propaganda na internet.

A servidora Jamille Melo explicará como funciona o procedimento de análise e julgamento dos 6.878 pedidos de registro de candidaturas recebidos no Estado. A possibilidade de candidatos concorrerem com candidaturas negadas em primeiro grau e pendentes recursos, o prazo para finalizar o julgamento das candidaturas, os requisitos e impedimentos para se candidatar (inclusive a Lei da Ficha Limpa), serão alguns dos temas abordados pela especialista do TRE-SE.

Marcelo Gerard apresentará números gerais das Eleições em Sergipe. O professor de Dir. Eleitoral demonstrará aspectos de interesse público, notadamente quanto à logística de preparação do pleito, aos protocolos de segurança sanitária no dia da eleição, às mudanças no horário e no fluxo de votação em 2020, entre outros assuntos.

O evento será 100% e, após as palestras, serão respondidas todas as perguntas apresentadas pelos profissionais da imprensa. As perguntas poderão ser encaminhadas ao vivo, pelo chat do YouTube, ou antecipadamente para o e-mail ascom@tre-se.jus.br.

Fonte TRE-SE