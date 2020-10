TRT20 divulga relação de homenageados da OSMT 2020

O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) aprovou, por meio da Resolução Administrativa Nº 055/2020, as indicações dos membros do Tribunal para a concessão da insígnia da Ordem Sergipana do Mérito Trabalhista (OSMT), correspondente ao exercício de 2020.

A homenagem destina-se a agraciar personalidades que tenham se distinguido no exercício de suas profissões e se constituído em exemplo para a coletividade, bem como aqueles que, de alguma forma, tenham contribuído para o engrandecimento do Estado de Sergipe e da Justiça do Trabalho.

A data e o local da solenidade de entrega das insígnias serão posteriormentes divulgados pela Presidência do Tribunal.

Conheça os homenageados de 2020.