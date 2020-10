Belivaldo autoriza recuperação da rodovia que liga municípios Aquidabã a Graccho Cardoso

06/10/20 - 12:27:16

A obra, que está inserida no Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe, interliga municípios importantes e gerará emprego e renda na região

As obras públicas em todo o estado não param. Nesta terça-feira (06), o governador Belivaldo Chagas foi até o Médio Sertão Sergipano para autorizar a reestruturação de parte da rodovia SE-220, no trecho entre os municípios de Aquidabã (SE-160) e Graccho Cardoso (SE-170). A obra, que é mais uma realização do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe, vai abranger 22 Km, em um investimento de R$ 10.396.681,94. No total, o Avança Sergipe deverá injetar R$ 1,2 bilhão na economia sergipana nos próximos meses.

“As máquinas já estão trabalhando, porque pela primeira vez na história de Sergipe o Governo do Estado lançou um programa com data confirmada para o início das obras . Um exemplo é essa obra de Aquidabã. Eu anunciei que estaria aqui para dar ordem de serviço e já no dia 5, as máquinas começaram a trabalhar. Isso é sinônimo de responsabilidade com o povo de Sergipe”, destacou o governador Belivaldo Chagas.

Realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), a obra trará mais segurança para quem trafega na rodovia e ajudará a impulsionar a economia na região.

A reestruturação rodovia SE-220 gerará mais de 150 empregos. “A parte técnica é da própria empresa que são os engenheiros encarregados, já os pedreiros e demais, são da própria região. A intenção do governo do Estado é justamente isso: retomada da economia e proporcionar emprego para quem é da região. Nesse período, a obra deve agregar mais de 150 pessoas envolvidas”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto.

Os moradores do médio sertão sergipano comemoraram a autorização para inicio das obras. De acordo com o comerciante Ednaldo Lima, morador de Aquidabã, a restruturação da rodovia terá grande impacto socioeconômico na região. “Todo comerciante está contente com a obra, porque vai ajudar e valorizar muitos os negócios. Aqui existe uma circulação muito intensa de pessoas, sobretudo por conta da feira, às segundas. Vai ajudar bastante!”, comemorou o Ednaldo.

Avança Sergipe

Nesta segunda-feira (05), também dentro do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe, lançado na última quinta-feira (1º), Belivaldo Chagas autorizou o início das obras de trecho da rodovia SE-179, que liga o município de Pinhão a Simão Dias, importante rota de escoamento de produtos, garantindo emprego e renda, além de desenvolvimento para região.

“Nesta primeira etapa do Avança Sergipe serão 440 km de rodovias e deveremos concluir, possivelmente, até julho do próximo ano e já vamos trabalhar, já conversei e com deputados e senadores, com a bancada de Sergipe, para que no decorrer deste ano ainda a gente consiga assegurar recursos para a segunda etapa com pelo menos mais 250km de rodovias. É isso aí, o negócio é trabalhar!”, disse Belivaldo durante a solenidade de Ordem de Serviço, em Aquidabã.

ASN

Foto Mário Sousa