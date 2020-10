‘Café com Manu’ e carreatas alavancam campanha da candidata a vereadora de Aracaju

06/10/20 - 13:24:02

A campanha eleitoral está a todo vapor, mais de 700 candidatos a vereador disputam as 24 vagas na Câmara Municipal de Aracaju. Manu que é uma grande aposta do Partido dos Trabalhadores está se destacando pelo seu carisma, atenção e boas propostas. Ela tem visitado comunidades, realizado carreatas, participado de eventos do partido, fez o lançamento do ‘Café com Manu’ no Grão Reino Café e reuniu um grupo seleto de militantes do PT, apoiadores, amigos, além das presenças vips de familiares, do candidato majoritário do partido, Márcio Macêdo e da filha do ex-presidente Lula, Lurian da Silva.

“O Café é um encontro informal para a gente conversar e buscar alternativas para resolver os problemas da cidade. Na primeira edição fiquei lisonjeada com as presenças de todos, em especial a do nosso candidato a prefeito Márcio Macêdo e minha família. O bate papo foi muito proveitoso, é mais uma oportunidade para dialogar, apresentar as minhas propostas e ouvir cada um”, vibra Manu.

O candidato majoritário do PT, Márcio Macêdo, pediu apoio para a eleição de Manu. “Preciso de Manu na Câmara para me ajudar a administrar Aracaju. É uma jovem que entende de política e tem vontade de fazer o melhor por Aracaju. As mulheres merecem mais espaço e estou apostando em sua candidatura. Nossa candidata a vice é Ana Lúcia, qual candidato tem uma vice melhor que a minha? Nenhum. Manu também representa a força jovem e queremos dar oportunidades e educação. Umas das minhas propostas é isentar o jovem de pagar o transporte público”, adianta.

O ex-vereador Emmanuel Nascimento, também pediu apoio para eleger Manu. “É minha filha, mas a decisão de ser candidata foi dela e logo recebeu todo nosso apoio. Sinto um grande orgulho da minha filha que, por vontade própria, se colocou à disposição da população como candidata, ela representa a renovação na política com novas ideias, propostas e ideologias, mantendo a essência do PT”, orgulha-se.

Durante a primeira semana da campanha, Manu ganhou muito espaço e apoio da população, sempre se colocando sempre à disposição para ouvir as necessidades e dificuldades de cada aracajuano. Algumas carreatas foram realizadas em diversas regiões da capital e movimento que apoio a eleição de Manu cresce a cada dia. A petista chama atenção das crianças, adultos e idosos por onde passa. Sua energia, garra e força de vontade encantam com a mensagem de esperança e amor. O nome do jingle que foi gravado por Maysa Reis ‘Com Manu o povo vai’ representa muito bem o clima da sua campanha limpa, alegre e alto astral.

No domingo, a carreata foi realizada no Conjunto Bugio e contou com o apoio do senador Rogério Carvalho.

“Fiz questão de participar desta carreata e vou estar cada vez mais perto de Manu. Acredito no seu potencial e estou apostando em sua candidatura. É jovem, mas tem foco, objetivos e sabe muito bem como fazer um bom trabalho na Câmara de Aracaju. É apenas o início da sua trajetória política, ela vai longe e vamos comemorar cada passo juntos”, vibra.

A jovem que faz a sua estreia na política apresenta suas propostas e se compromete em representar as bandeiras que já luta e defende todos os dias como a valorização da mulher, o investimento na educação básica e o empreendedorismo local direcionado a juventude. Além disso, Manu revela a população alguns projetos e destaca a vontade de dar atenção para combater a desigualdade social, lutar pela capacitação e inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e também pelos grupos de vulneráveis.

A desigualdade de gênero também entra em pauta e a candidata faz um apelo pedindo para acabar com o preconceito. “Eu aposto no potencial dessas pessoas que merecem espaço nas administrações públicas. Me comprometo em apoiar os artistas para fortalecer a cultura, os negros, crianças animais e a comunidade LGBTQI+”, finaliza.

Fonte e foto assessoria