Centro Meteorologia prevê altas temperaturas e tempo encoberto no estado de Sergipe

06/10/20 - 17:03:09

Em alguns municípios a temperatura máxima pode chegar aos 33°

O Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe prevê, para esta semana, tempo parcialmente nublado com ocorrência de precipitações leves em algumas regiões do estado. Mesmo com essa previsão, o calor vai predominar e alguns municípios podem chegar a temperaturas máximas em torno de 33°.

Para esta terça-feira (06), as previsões indicam tempo parcialmente nublado, com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada nas mesorregiões do Agreste Central e Leste Sergipano. Já na quarta-feira, 7, as previsões indicam tempo parcialmente nublado, com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada nas mesorregiões do Alto Sertão e Sul Sergipano e para quinta-feira, 8, as previsões indicam também, tempo parcialmente nublado, com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada e manhã em pontos do Alto sertão, Agreste Central, Grande Aracaju, Sul e Centro Sul Sergipano.

A chegada do fim de semana traz uma primavera quente com cara de verão em todas as regiões. Na sexta-feira, 9, a capital amanhece com céu encoberto e o tempo ficará parcialmente nublado. A temperatura mínima na capital fica em torno de 21° e máxima de 29°.

Temperaturas mais altas alguns municípios sergipanos, com máximas que podem chegar aos 33° em Canindé de São Francisco, Divina Pastora, Gararu, Malhada dos Bois, Malhador, Maruim, Monte Alegre, Glória, Poço Redondo, Porto da Folha, Riachuelo e Santa Rosa de Lima.

Foto: Marcos Rodrigues