COGITADO PARA CANDIDATO DA SITUAÇÃO, VANDERLEI ADERE AO GRUPO DE JEANE DA FARMÁCIA

06/10/20 - 08:14:52

Um dos mais fortes e prestativos integrantes da gestão municipal de Nossa Senhora Aparecida, Vanderlei Almeida tomou a decisão de, nesta eleição, apoiar as candidaturas de Jeane da Farmácia e Edson Muniz, candidata a prefeita e vice, respectivamente.

Bastante querido e com muita aceitação em todo o município aparecidense, Vanderlei era sempre citado como nome certo para compor a chapa de situação. Pessoa de temperamento pacato e muito atencioso, Vanderlei sempre foi decisivo tanto na sua atuação na secretaria de Transportes como nas articulações políticas.

Ao aderir à chapa Jeane e Edson, o filho do ex-vereador Manoel de Augusto, traz muitas pessoas que o acompanham ao longo de sua vida dedicada ao serviço público. No município, analistas políticos e experientes líderes interpretaram a adesão como algo extremamente favorável ao grupo de oposição.

Outras adesões

Antes, outras lideranças já tinham aderido à coligação encabeçada por Jeane da Farmácia a exemplo do vereador Alexsandro Totô, o ex-vereador Manoel de Augusto, Marcelo Vasconcelos (filho do ex-vereador Manoel de Zezinho – im memorian), Roberto Vasconcelos, Douglas de Pelé (neto do ex-vereador Baié – im memorian – entre outros.