Coligação de Luciano solicita ao DNIT vista do projeto dos acessos a Propriá pela BR 101

06/10/20 - 06:53:30

Nesta terça-feira, 06, a coligação “Confiança e Trabalho” dos partidos DEM, Cidadania, PP, PSDB, AVANTE e PSD, que tem como candidato a prefeito no município de Propriá, Luciano Nascimento, protocola ofício no DNIT solicitando vista do projeto da obra de duplicação da BR 101 que corta o município, principalmente, no que diz respeito aos acessos à cidade.

O candidato tem em seu plano de governo uma proposta de revitalização e urbanização da orla de Propriá, no trecho que vai desde a ponte que sai para a cidade de Telha até a ponte que liga os estados de Sergipe e Alagoas pela BR 101.

Como essa obra irá fazer uma ligação com a BR 101, o candidato está solicitando vista desses acessos, com o objetivo de fazer as adaptações necessárias, se for caso, para não gerar conflito com que já está sendo feito pelo DNIT.

“Nós estamos apenas querendo otimizar tempo, pois é preciso buscar os recursos, e para isso não podemos apresentar nos órgãos demandas com projetos falhos, daí nossa necessidade de adaptar a nova realidade após a duplicação e seus acessos. Claro que ainda temos que passar pela escolha popular, mas, nada impede de fazer os ajustes em nosso projeto, e se tivermos resultado positivo nas urnas, já partir no primeiro mês de governo para pleitear os recursos dessa obra que será fundamental para a cidade de Propriá”, explicou Luciano.

O ofício é encaminhado para o superintendente do DNIT em Sergipe, Alexandre Cunha, e o conteúdo é justamente sobre a necessidade de adaptações ao projeto do município, se for necessário.