Com apoio de Fábio Henrique e Fábio Mitidieri, Adilson Júnior, faz carreata

06/10/20 - 13:10:30

A primeira mini-carreata da ‘Onda Azul’ do candidato a prefeito de São Cristóvão, Adilson Júnior (PSD) ocorreu no fim de semana, e a campanha ganhou força com a presença de centenas de carros percorrendo as principais ruas dos Conjuntos Rosa Elze e Eduardo Gomes em clima de confraternização. Com presença do candidato a vice-prefeito Betão do Povo (PDT), dos deputados federais Fábio Henrique (PDT) e Fábio Mitidieri (PSD) e do ex-deputado Adelson Barreto, Adilson levou esperança a população de dias melhores e ‘mudança de verdade’.

“Fiquei muito feliz com o carinho do povo. Seria apenas uma mini-carreata mas as famílias saíram de casa e nos acompanharam com muita esperança. Nossa campanha está crescendo porque o povo quer uma mudança de verdade e é isso que vamos trazer. Uma cidade tão linda que nunca teve o cuidado e investimento que merece. Só promessas, eu também fui enganado na última eleição mas agora é a nossa vez de mudar o cenário e transformar São Cristóvão em uma cidade feliz, com qualidade de vida, saúde, investimento no turismo para aquecer a economia, atenção a educação e segurança. Os moradores vão sentir orgulho de morar aqui e estou empolgado com essa resposta de ver o sorriso no rosto das pessoas”, comemora Adilson Júnior.

O candidato a vice-prefeito Betão do Povo também se emocionou durante a carreata. “As pessoas não aguentam mais e estão pedindo socorro. Foi lindo passar pelas ruas e sentir esse carinho dos moradores que estão acreditando no nosso projeto de fazer uma nova história. A campanha está apenas começando e vai crescer a cada dia mais porque somos a renovação que São Cristóvão merece”, orgulha-se.

O deputado federal Fábio Henrique participou da carreata e se colocou à disposição de Adilson e Betão para ajudar no desenvolvimento de São Cristóvão. “O povo pede uma verdadeira mudança e início de uma nova história e vamos construir juntos”, promete.

Fábio Mitidieri também está apostando da vitória de Adilson Júnior. “Essa carreta já mostra a força que Adilson e Betão tem na cidade. Foi a carreata da vitória e vamos comemorar juntos no dia 15 de novembro”.

Quem não participou da carreata, vestiu a camisa azul e ficou na porta de casa acompanhando o cortejo e acenando para Adilson Júnior. “Ele é a esperança para a gente e estamos confiantes nessa vitória”, disse a dona de casa Maria de Lourdes, moradora do Conjunto Rosa Elze.

O sentimento de mudança é um consenso da população. “Vamos juntos construir uma nova história com desenvolvimento, progresso, muito trabalho e serviços prestados a todos os moradores”, vibra Adilson Júnior.

Fonte e foto assessoria