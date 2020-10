CRP19 realiza cerimônias online de orientação para entrega da CIP

06/10/20 - 07:49:46

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe- CRP19, realizou em setembro, duas cerimônias virtuais de orientação para novas(os) psicólogas(os) do estado. A atividade estava suspensa desde março, devido às medidas de segurança adotadas por conta da pandemia de Covid-19.

As videoconferências aconteceram nos dias 25 e 29 de setembro. As psicólogas Marcela Flores Cardoso Sobral (CRP19/1096), orientadora fiscal; Talita Oliveira da Costa Silva (CRP19/3684), analista técnica; Lidiane de Melo Drapala (CRP19/1664), Assessora Técnica em Pesquisa do CREPOP/CRP19, orientaram sobre o Sistema Conselhos e suas competências, apresentaram a história da criação do CRP19 e a nova gestão, esclareceram sobre as diferentes atuações entre Conselho, sindicato e associação, abordaram sobre práticas regulamentadas e reconhecidas, avaliação psicológica, ética profissional, resoluções, legislação, e ainda tiraram dúvidas dos participantes.

Essa foi a primeira etapa do processo para entrega da Carteira de Identidade Profissional (CIP). No retorno das atividades presenciais, marcado para 13 de outubro, as (os) novas(os) profissionais poderão fazer agendamento para receber o documento. A logística foi definida pela diretoria do CRP19 e departamento administrativo com o intuito de cumprir as exigências de evitar aglomeração e manter a biossegurança de colaboradores e profissionais em atividade na sede da autarquia em Aracaju (SE).

Outras duas cerimônias virtuais estão agendadas para o mês de outubro. A primeira foi realizada no dia 02 e a segunda acontece nesta terça-feira, 6, com capacidade de 30 pessoas na sala virtual.

Amália Roeder

Assessoria de Comunicação