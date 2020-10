DANIELLE PERDE LIMINAR PARA RODRIGO VALADARES POR IMPROCEDÊNCIA DE DENÚNCIA

06/10/20 - 14:57:45

Nesta segunda feira-feira, 05, a Justiça Eleitoral considerou improcedente a denúncia feita por Danielle Garcia em que afirma que o candidato bolsonarista de Aracaju, Rodrigo Valadares, cometeu propaganda antecipada negativa.

Na postagem solicitada por Danielle para retirada imediata, Rodrigo desabafou com o seu público sobre a dezena de vezes que foi processado pela pré-candidata e sua contradição em tomar tais posicionamentos ao mesmo tempo em que responde por 14 postagens irregulares.

Confira o discurso:

“Pessoal, veja só como a política tem coisa interessantes. A Danielle Garcia já me processou mais de 10 (dez) vezes pra que eu retirasse postagens das minhas redes sociais que diziam que ela é de esquerda, ou que ela é candidatada do senador da mordaça,enfim, que falasse as verdades do que ela realmente é. E aí veja bem, ela me enche de processo, mas ontem saiu uma decisão que ela tomou um pau em 14 (quatorze) postagens que ela fez de maneira irregular, ferindo a legislação. Olhe só como é esse povo, meenche de processo querendo me calar, mas tá aí ó, tomando um pau da justiça em 14 (quatorze) postagens. Essa é a definição de hipocrisia. Isso que essa turma é. Eu sigo na minha, fazendo minha pré-campanha, não vou processar ninguém, eu acho que cada um tem o direito de falar o que quiser e quem julga é o povo. Essa turma hipócrita e que quer calar o povo, não vai prosperar. Valeu turma!”

O promotor responsável pelo caso não enxergou vínculos eleitorais ou característica de propaganda antecipada e, por isso, julgou a reclamação improcedente.

Por Luísa Passos – Assessoria de Rodrigo Valadares