Deputada pede prisão de acusado por atropelamento de animal em Itabaiana

06/10/20 - 07:55:43

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) demonstrou indignação com o atropelamento e a morte de um cachorro no município de Itabaiana, durante a manhã desta segunda-feira, 5. O caso gerou repercussão e comoção nas redes sociais e foi alvo de cobrança da parlamentar, que ressaltou a necessidade de se fazer valer a nova lei que determina a reclusão para acusados de maus-tratos contra animais.

Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o veículo modelo Jeep Compass transitando em alta velocidade e atropelando o cão que estava às margens da Rua Antônio Menezes Santos, bairro Anísio Amâncio.

“Foi claramente um atropelamento criminoso, que poderia ter sido evitado. Todas as imagens provam isso, além da testemunha que viu. Infelizmente o suspeito se escondeu e não foi à delegacia no mesmo dia, somente enviando um advogado para informar que se apresentaria na terça-feira”, relatou Kitty Lima.

Desde o início da circulação das imagens, Kitty prestou um Boletim de Ocorrência (B.O) e manteve contato com as protetoras animais identificadas como Fátima e Geralda, as quais estiveram presencialmente na Delegacia Regional de Itabaiana para também prestar um B.O e acompanhar de perto o andamento do caso.

“Vou acompanhar de perto esse caso, pois a nova lei, que trata da reclusão para responsáveis por maus-tratos contra animais, precisa ser cumprida. Nesse caso específico, que envolve a morte do animal, são seis anos de reclusão. Não vou descansar até que isso seja efetivo”, completou a deputada.

