DOIS HOMENS TROCAM TIROS COM POLICIAIS E SÃO BALEADOS EM CAMPO DO BRITO

06/10/20 - 06:07:13

Dois suspeitos foram feridos após reagirem a uma abordagem policial na noite desta segunda-feira (05) no município de Campo do Brito.

Policiais da 1ª Cia do 3º BPM foram informados que três homens trafegavam em um carro em atitude suspeita na região da barragem de Campo do Brito. Os policiais foram ao local e quando os homens avistaram a guarnição saíram no carro em alta velocidade.

Durante a fuga, já na sede da cidade, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu em um muro. Com isso, o trio teve que descer do carro e segundo a PM eles começaram a atirar contra os militares.

Na ação, dois suspeitos foram atingidos pelos disparos. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O outro suspeito foi preso.

Foto redes sociais