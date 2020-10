EMPRESA DE TECNOLOGIA ABRE MAIS DE 40 VAGAS DE EMPREGO EM TODO BRASIL

06/10/20 - 14:33:37

Enquanto diversas empresas estão precisando conter gastos para evitar ao máximo as demissões de funcionários, outras companhias estão seguindo na contramão da crise e buscando contratar cada vez mais profissionais qualificados. É o caso da gigante da tecnologia Pitang Agile IT. A empresa pernambucana, referência no Nordeste brasileiro, conta atualmente com mais de 40 vagas em aberto e já contratou mais de 60 profissionais desde o início do distanciamento social provocado pela pandemia do Covid-19.

As oportunidades são para profissionais da área de tecnologia da informação que moram em todo o país. São vagas para trabalhos presenciais, em Recife e São Paulo, e também para os serviços remotos, nos quais os contratados não precisarão sair de casa para desempenhar as suas funções.

“Estamos em um momento em que a tecnologia passou a ser a grande viabilizadora de negócios e peça chave de sustentação das empresas. Por isso, a busca por profissionais na área de tecnologia da informação não parou, mesmo durante o período de isolamento social”, explica o CEO da Pitang, Antonio Valença. “Com o crescimento da demanda, estamos em busca de novos ‘Pitangueiros’, que irão compor a nossa equipe daqui por diante”, complementa.

As vagas disponíveis são para cargos como Desenvolvedor de Back End, Cloud Architect, Desenvolvedor Node Sênior, Front End Junior, Engenheiro de testes, entre outros. Para conferir todas oportunidades e enviar o currículo, o candidato pode acessar o link https://pitang.solides.jobs/.

Por Silvia Fragoso

Fonte Markers Comunicação Integrada