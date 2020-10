Farmacêutico: profissional estratégico e essencial para sociedade

Desenvolvimento de novas habilidades faz do farmacêutico um profissional cada vez mais preparado. Congresso Internacional de Farmácia acontece de 7 a 9 de outubro

Por Raquel Passos e Lucas Danrley

Engana-se quem pensa que a atuação do profissional farmacêutico se resume apenas ao atendimento no balcão da farmácia. E como se engana! Esta profissão, que está em constante expansão no mercado, tem apresentado um leque de possibilidades em diversas áreas, como na indústria cosmética, de medicamentos, vacinas e alimentos, além da presença obrigatória em hospitais e laboratórios de análises clínicas.

E para além do serviço operacional, o graduado em Farmácia exerce também funções estratégicas que engloba dimensões químicas, biológicas, sociais e culturais. Uma vez que os medicamentos interferem na vida das pessoas, seja no modo coletivo ou individual, a função do farmacêutico, de acordo com a coordenadora do curso de Farmácia da Universidade Tiradentes, professora Juliana Dantas, é sempre a de prezar para que essa interferência seja a mais saudável e confortável o possível.

Segundo ela, a capacitação constante é o caminho para o sucesso profissional, afinal, neste caso, o farmacêutico é visto como um ser pensante e estratégico, que utiliza de seus conhecimentos para cumprir um papel essencial na sociedade. “O desenvolvimento de novas habilidades, o aprofundamento em conhecimentos e experiências torna o profissional mais preparado para assumir as responsabilidades técnicas e sociais como Farmacêutico”, pontua a coordenadora Juliana Dantas.

Pensando nisso, a coordenação do curso de Farmácia da Unit, em parceria com o Conselho Federal de Farmácia, promove entre os próximos dias 7 e 9, o Congresso Internacional de Farmácia. O evento terá a participação de grandes nomes nacionais e internacionais da área e celebra, ainda, os 25 de atuação do primeiro curso de Farmácia de Sergipe, o da Unit.

Congresso Farmacêutico

A programação do Congresso foi elaborada pensando no contexto atual de atuação do profissional farmacêutico, como detalha a coordenadora do curso.

“Pensamos em palestras envolvendo temas que permeiam as principais áreas de atuação e, ao mesmo tempo, que os palestrantes fossem pessoas exemplo de sucesso na trajetória profissional. Por isso, teremos palestrantes da indústria farmacêutica, da área de pesquisa científica, da farmácia clínica, além do cuidado e gestão farmacêutica. Grandes nomes tanto nacionais quanto internacionais”, antecipa a coordenadora.

Além de palestras, debate e minicursos, o Congresso vai proporcionar o “momento científico” no qual mais de 70 projetos e trabalhos serão apresentados.

Aberto para o público externo, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas online, https://wwws.unit.br/Portal/OutrosServicos.jsp . Para conferir a programação, cutt.ly/EgwEhEP.

