Governo Federal acompanha candidatura de Rodrigo Valadares de forma indireta

06/10/20 - 13:34:05

Segundo informações recebidas nesta terça-feira, 06, bolsonaristas ligados ao Governo Federal acompanham ações do candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares (PTB), que declaradamente prioriza agenda social conservadora e liberal na economia.

A ação demonstra importante aceno do Presidente Jair Bolsonaro o que reforça o interesse do Palácio do Planalto nas eleições da região Nordeste, onde, em visita recente à região, já pediu que os eleitores votem em “gente que tenha Deus no coração, que tenha na alma o patriotismo e queira a liberdade e o bem do próximo”.

Em todo o Brasil, já é possível notar que a onda conservadora tem ampliado o seu espaço desde as últimas eleições. Segundo dados recentes do Tribunal Superior Eleitoral, houve um aumento de mais de 300% no número de candidatos à prefeito com títulos militares e aumento de 10% para candidatos com títulos religiosos.

Para Rodrigo Valadares, a notícia é animadora, pois reconhece que o Brasil entrou em uma nova era e espera que o município de Aracaju siga o mesmo caminho.

“Nós precisamos ter, em Aracaju, um governo conservador, um governo de direita, aliado com o nosso presidente Bolsonaro, e que possa fazer em Aracaju a transformação que o Brasil vem vivendo. A gente vê que o país entrou verdadeiramente em uma nova era e queremos que a capital sergipana também entre. Que a gente se livre de resquícios desse passado que atrasou nossa cidade e que a deixou na decadência”, destacou o candidato bolsonarista.

Por Assessoria de Imprensa – Rodrigo Valadares