Guia orienta candidatos sobre a pauta do empreendedorismo

06/10/20 - 13:03:32

Objetivo é viabilizar projetos que ajudem a fortalecer pequenos negócios nos municípios

O Sebrae lançou um documento para auxiliar os candidatos municipais (prefeitos e vereadores) na elaboração de propostas que estimulem o desenvolvimento econômico sustentável das cidades e a geração de empregos. O Guia do Candidato Empreendedor é um elenco de sugestões já colocadas em prática em diversos municípios, e devidamente acompanhadas pela instituição, como foco no apoio ao empreendedorismo e na melhoria e modernização do ambiente público.

O documento traz 10 passos e 100 ações que permitem a construção de uma agenda que valorize a identidade e a vocação das regiões, potencialize suas riquezas e gere oportunidades para a população. Essas propostas incluem, por exemplo, o estímulo às compras junto aos pequenos negócios, a simplificação de processos de abertura de empresas, a promoção da educação empreendedora, o incentivo à inovação e a criação de políticas de apoio aos empresários.

O material pode ser baixado gratuitamente no site www.sebrae.com.br/eleicoes. A partir do guia os candidatos podem identificar aquelas propostas que são mais adequadas à realidade dos seus municípios, refletindo assim as prioridades da população e das instituições públicas e privadas.

“Nos próximos quatro anos teremos uma grande chance para inovar.Com esse lançamento queremos estabelecer um diálogo junto aos futuros prefeitos e vereadores para viabilizarmos a construção de políticas públicas que possam garantir o desenvolvimento dos municípios. A ideia é melhorar o ambiente de negócios antes, durante e após as eleições”, explica o diretor técnico do Sebrae, Emanoel Sobral.

Programas

O documento também apresenta aos futuros gestores públicos os programas criados pelo Sebrae para ajudá-los a colocar em prática as ações. Um dos principais é o Cidade Empreendedora, cujo objetivo é facilitar a implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e melhorar o ambiente de atuação dos pequenos negócios.

O programa trabalha com dez projetos convergentes, sendo que para cada um deles é oferecido um pacote de produtos capazes de atender diferentes municípios dentro de suas realidades locais. Eles também podem ser implementados por meio de consórcios públicos, possibilitando a economia de escala e a redução de custos.

Uma outra iniciativa é o Líder, que aproxima as lideranças (prefeitos, terceiro setor e empresários) e constrói uma agenda de desenvolvimento local sustentável, promovendo transparência e participação social. Utilizando um método aplicado em mais de 600 municípios, o Líder mobiliza pessoas e instituições, fortalecendo (ou mesmo criando) uma identidade regional entre participantes e potencializa os resultados do Programa Cidade Empreendedora.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria