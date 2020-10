Instituto Banese realiza live em comemoração ao Dia das Crianças

06/10/20 - 11:16:55

O ‘Tempo de Criança’ acontecerá no dia 12 de outubro, às 17h, e apresentará live com a Orquestra Jovem de Sergipe e Maysa Reis

No Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, todos os anos um evento especial acontece no mês de outubro para comemorar o Dia das Crianças. Para esse público querido é dedicado um tempo repleto de brincadeiras, conhecimento, cultura e diversão. É o ‘Tempo de Criança’, realizado pelo Instituto Banese, com a promoção do Museu da Gente Sergipana, e este ano em parceria com a Orquestra Jovem de Sergipe.

Diante da necessidade de evitar aglomerações por conta do combate à Covid-19, não será possível o encontro da criançada, como acontece todos os anos no museu, mas a diversão está garantida no dia 12 de outubro, às 17h, através da Live Dia das Crianças, com a Orquestra Jovem de Sergipe e participação especial da cantora sergipana Maysa Reis.

Por meio de um repertório preparado exclusivamente para o momento, a orquestra, regida pelo maestro Márcio Bonifácio, promete encantar o público de casa. Trilhas de cinema e músicas com temas infantis que marcam o dia a dia da criançada serão interpretados por outras crianças e seus talentos musicais.

Além disso, o concerto infantil contará com a animação de Maysa Reis. Dona de um vozeirão e com trajetória musical iniciada aos 10 anos de idade, Maysa apresentará, ao som da Orquestra Jovem, um pouco do seu novo projeto voltado para o público infantil. A apresentação da live ficará por conta da palhaça Mingau, que exibirá alguns de seus números circenses.

Para acompanhar, basta acessar o Youtube do Instituto Banese ou o Instagram da Orquestra Jovem (@orquestrajovemdesergipe). A transmissão da live seguirá todos os protocolos sanitários exigidos para garantir a segurança dos integrantes da Orquestra Jovem e de todos os profissionais envolvidos.

Orquestra Jovem de Sergipe

Tem como objetivo promover a iniciação e o aprimoramento musical através do estudo de instrumentos de corda, sopro, percussão, musicalização e canto coral, promovendo um encontro com a música clássica, e abrindo portas para a profissionalização. Atualmente o projeto atende 160 crianças e jovens dos bairros Santa Maria e 17 de Março.

A orquestra é uma realização do Instituto Banese e Governo de Sergipe, com o patrocínio da empresa Energisa, através da Lei de Incentivo à Cultura, com recurso de fomento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com o apoio do Instituto Marcelo Déda, da Prefeitura Municipal de Aracaju e do Instituto Rahamim.

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.

Por Tarcila Olanda