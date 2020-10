ITAPORANGA: PREFEITURA DEIXA SERVIDORES SEM CONVÊNIO COM O IPES SAÚDE

06/10/20 - 05:52:12

Em plena pandemia, os servidores da Prefeitura de Itaporanga D’ajuda receberam uma péssima notícia. Na última sexta-feira, 02, o Instituto de Promoção a Assistência à Saúde de Servidores (IPES) divulgou uma nota em suas redes sociais informando que o município perdeu o convênio, por não apresentar a Certidão Conjunta do INSS e Receita Federal.

Na nota, o IPES Saúde explica que para o convênio ser celebrado junto ao órgão, os municípios precisam apresentar certidões válidas. No caso, de Itaporanga, a prefeitura “não apresentou a Certidão Conjunta do INSS e Receita Federal, chamada Certidão da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.”

O vereador Thiago Luduvice (PSD) criticou a falta de gestão do prefeito Otávio Sobral que, mesmo diante de tantos recursos que o Município recebeu nos últimos meses, deixa a prefeitura sem a certidão negativa. “Quero prestar minha solidariedade aos servidores municipais. Vivemos num momento de extrema preocupação com a saúde, e agora eles ficarão sem o atendimento do IPES Saúde, o que é lamentável. Além de cortar programas sociais das famílias carentes, como a cesta básica e o vale gás, o prefeito agora penaliza o funcionalismo municipal”, criticou.

O parlamentar disse que espera que o prefeito coloque sua equipe para trabalhar e resolver o problema da falta de certidão. “Sou da oposição, mas não posso admitir que o servidor e sua família sejam prejudicados. O que mais importa, nesse momento, é que o convênio seja reativado. Sei que será difícil porque falta competência administrativa a essa gestão, mas não podemos deixar de cobrar por uma solução”, disse.

POR ASCOM/THIAGO LUDUVICE