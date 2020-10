José Conrado de Araújo recepciona candidata a prefeita Danielle Garcia

06/10/20 - 11:08:59

O bairro José Conrado de Araújo recebeu, na noite desta segunda-feira, 05, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), e o candidato a vice-prefeito, Valadares Filho (PSB). Eles percorreram as ruas locais em mini carreata e mais um vez receberam o apoio popular, que externaram a confiança e o desejo de ver Danielle Garcia administrar Aracaju.

“É incrível a energia que recebemos em cada canto da nossa cidade. Ver os moradores acenando, demonstrando todo o carinho e afirmando que estão conosco e acreditam em nosso projeto. Tudo isso comprova que estamos no caminho certo e vamos chegar à vitória em novembro. Tenham certeza que vamos realizar uma gestão que vai promover as mudanças que Aracaju necessita, focando sempre nas pessoas”, afirmou Danielle.

A candidata reafirmou alguns dos seus compromissos, oficializados em seu plano de governo. “Queremos que os serviços essenciais funcionem plenamente. Unidades de saúde estruturadas e com as principais especialidades para atender o cidadão. Escolas que despertem o interesse da criança não apenas para a formação pedagógica, mas que despertem outros talentos das crianças e jovens, seja na música, no esporte ou em outras áreas”, destacou.

Ascom/Danielle Garcia