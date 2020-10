Juca lança nesta terça-feira o Plano de Governo no formato e-book

06/10/20 - 09:26:06

Nesta terça-feira às 19h, por meio de live, o candidato a prefeito de Laranjeiras pelo MDB, José de Araújo (Juca), lança seu plano de governo no formato e-book. A inovação permite que qualquer laranjeirense possa baixar o documento através da internet, acessando o site jucadebala.com.br. Essa é uma forma inovadora que busca facilitar o acesso dos eleitores às propostas de Juca para o município nos próximos quatro anos.

Com o formato e-book, Juca passa a ser o primeiro candidato majoritário a apresentar seu plano de governo em Laranjeiras no formato digital. “Inovação será uma das marcas do nosso futuro governo. As tecnologias estão disponíveis para aproximar o cidadão do político e do poder público, facilitando a vida das pessoas. Assim, queremos que todo laranjeirense tenha acesso ao que pretendemos realizar no período 2021-2024”, frisa Juca.

“Nosso município necessita de uma verdadeira reconstrução em todas as áreas. Nossos espaços públicos e a infraestrutura urbana estão destruídos, os serviços municipais estão sendo realizados de forma precária, servidores desmotivados e a população sem esperança e perspectivas de futuro. Essa situação tem provocado grande insatisfação nos laranjeirenses, por isso nosso plano de governo visa resolver esses problemas e devolver a qualidade de vida para nosso povo”, completa Juca.

E o lançamento será também de forma digital, através de um live nos canais do candidato no Facebook e Instagram. “O próprio plano foi construído com a participação dos laranjeirenses nas lives regionais que realizamos na pré-campanha. Ouvimos sugestões para cada região e cada setor. Dessa forma, elaboramos um plano participativo e conectado com as demandas reais da população”, destacou o candidato.

POR ASCOM/MDB-LARANJEIRAS