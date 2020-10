Junto a Edvaldo, Katarina planeja intensificar ações de proteção e assistência às mulheres

06/10/20 - 15:18:41

Vice da chapa pela qual o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) busca a reeleição, a delegada Katarina Feitoza (PSD) se compromete a trabalhar, nos próximos quatro anos, para fortalecer, em Aracaju, a rede de amparo às mulheres em situação de violências.

Katarina ressalta que Edvaldo já deu um passo significativo nesse sentido ao criar, em parceria com o Tribunal de Justiça, em 2019, a Patrulha Maria da Penha. Este trabalho fundamental, reconhece ela, deve ser ampliado nos próximos quatro anos.

“Planejamos ações para intensificar o alcance da Patrulha Maria da Penha, de proteção e assistência às mulheres vítimas de violências em medidas protetivas da Justiça”, destaca Katarina, ao elencar os benefícios dessa iniciativa para as aracajuanas.

Então superintendente-geral da Polícia Civil de Sergipe, Katarina publicou, em março deste ano, a portaria que criou o protocolo para atendimento prioritário, em todas as delegacias do Estado, às mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero, no contexto da Lei Maria da Penha.

“Vamos promover a integração de políticas sociais e a consolidação de políticas voltadas a fortalecer os espaços de participação e decisão para mulheres, população LGBTQI+, população idosa, população negra, jovens, pessoas com deficiências, ampliando direitos e defendendo as múltiplas identidades”, garante Katarina.

Para isso, junto a Edvaldo, Katarina se compromete a articular estratégias e serviços de enfrentamento da violência contra as mulheres e prevenção da violência doméstica, buscando parcerias junto aos órgãos de segurança e universidades. “A cidade deve respeitar, proteger e promover as mulheres e procurar os meios de prevenir o feminicídio”, enfatiza.

De acordo com Edvaldo, além de ampliar o atendimento psicossocial às mulheres vítimas de violências, ele e Katarina propõem implementar a Casa de Passagem para estas mulheres e implantar grupos reflexivos para atendimento ao agressor.

“Também nos comprometemos a implantar o Projeto Por Elas, de estímulo à autonomia financeira das mulheres, visando a capacitação para o mundo do trabalho, o empreendedorismo feminino e a empregabilidade”, destaca Katarina.

No âmbito dos programas de inovação e incentivo voltados às startups e co-work, que pretendem desenvolver nos próximos quatro anos, Edvaldo e Katarina vão atuar para criar espaços de fomento, suporte e apoio destinados às mulheres jovens empreendedoras. “E vamos elaborar catálogo com geolocalização de empreendimentos e produtos produzidos por mulheres”, salienta o prefeito Edvaldo.

A candidata à vice ressalta, ainda, que no Programa de Governo que apresenta à população junto a Edvaldo, está inscrito o compromisso de ambos de implementar a plataforma da ONU “compras sensíveis a gênero”, que distingue nos processos de compras as empresas com melhores indicadores de equidade de gênero.

Todos os detalhes dessas e demais propostas e compromissos de Edvaldo e Katarina para governar Aracaju pelos próximos quatro anos estão disponíveis no Programa de Governo registrados pelos candidatos junto à Justiça Eleitoral, o qual está disponível na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral para divulgação das candidaturas.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA