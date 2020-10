Oficiais da PM prestam homenagem para o deputado Luciano Bispo

06/10/20 - 16:46:10

Um grupo de oficiais da Polícia Militar de Sergipe veio à Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (6), para prestar uma homenagem ao presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), pelo empenho em todas as causas relacionadas aos policiais militares.

Falando em nome do grupo, o tenente Carlos Jesus explicou que aquele era um pequeno gesto de gratidão dos novos oficiais da PM pelo comprometimento em resolver as questões relacionadas à PM.

“Esse gesto nosso é de profunda gratidão a esta Casa e ao deputado Luciano Bispo que sempre deixou as portas abertas para a Polícia Militar. É sempre muito bom a gente ter alguém que se preocupa com os militares, em especial, com os oficiais. Em todos os projetos enviados para esta Casa ele não mede esforços para sempre buscar melhorias para a nossa classe. Esse é um gesto simbólico para externar nossa gratidão”, pontuou o tenente Carlos Jesus.

Por sua vez, o deputado Luciano Bispo não escondeu a satisfação pelo reconhecimento dos oficiais da Polícia Militar e dividiu a homenagem com o governo do Estado e toda a Assembleia Legislativa. “Os oficiais vieram agradecer a Alese e me escolheram para homenagear pelo crescimento nas carreiras deles. Acho que esse reconhecimento também vale para o governador Belivaldo Chagas, para o também deputado Capitão Samuel (PSC) e os demais parlamentares que fazem a Alese. Estou muito feliz e grato com esse gesto desses homens que tão bem cuidam do povo sergipano”.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte