ÔNIBUS CAI EM RIBANCEIRA COM TRABALHADORES RURAIS E DEIXA 4 PESSOAS FERIDAS

06/10/20 - 05:41:22

Um ônibus com 2O trabalhadores rurais caiu de uma ribanceira no km 197 da BR-101, próximo ao Povoado Tabela, município de Cristinápolis. O acidente aconteceu por volta das 13 horas desta segunda-feira (05) e deixou quatro pessoas feridas levemente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a causa do acidente foi uma saída de pista que aconteceu no momento em que o condutor perdeu o controle do veículo.

O ônibus não chegou a tombar, mas como alguns passageiros estavam sem cinto de segurança acabaram se machucando.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender cerca de 15 pessoas feridas, quatro delas foram removidas para o hospital de Umbaúba.

Foto redes sociais