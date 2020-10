“Para a educação pública isso é um marco”, diz professor durante reinauguração

06/10/20 - 05:42:08

A unidade de ensino é uma das 60 escolas na Rede Pública de Ensino inseridas no Programa de Recuperação Econômica – Acelera Sergipe

Ao ver a escola reformada, o estudante Adolfo Santana do Carmo, aluno do 2º ano do Centro de Excelência Milton Dortas, não poupou elogios. “Estamos mais motivados porque as nossas expectativas foram mais que superadas”, declarou. A unidade de ensino de Simão Dias é referência em educação na cidade desde 1979 e oferta a modalidade de Ensino Médio em Tempo Integral. A escola passou por uma completa reforma e ampliação, num investimento da ordem de R$ 1.547.289,17, permitindo que a unidade escolar se modernize e continue sendo referência na educação.

“Isso que a gente faz é para a população de Simão Dias, para os pais, alunos e professores. Graças a Deus, a gente vai ter uma escola que realmente possa chamar de Centro de Excelência Milton Dortas. Enquanto eu puder, ela vai continuar sendo referência para Sergipe e para o Brasil”, ressaltou Belivaldo Chagas durante a reinauguração nesta segunda-feira (05).

A reestruturação compreendeu intervenções nas instalações elétricas, na casa de gás, construção de vestiários, de cozinha, de refeitório, depósito de merenda escolar perecíveis e não perecíveis e novos sanitários, infraestrutura de acessibilidade, requalificação do sistema hidrossanitário, combate a incêndio e construção de espaços para hortas escolares, além de ampliar a edificação em mais seis salas de aula e com a construção de um auditório.

“É um colégio que orgulha a cidade de Simão Dias, orgulha o estado de Sergipe, a educação pública sergipana, teve um belo desempenho no Ideb em 2017 e 2019 e acreditamos que manterá essa trajetória, porque há um imenso compromisso aqui dos professores, equipe gestora, dos estudantes e da equipe de apoio para ter uma educação pública de qualidade”, destacou o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Josué Modesto dos Passos Subrinho.

A comunidade escolar demonstrou satisfação com o investimento do Governo de Sergipe na educação da região Centro-Sul. “Para nós, esse momento é muito gratificante. É, realmente um centro de excelência, com salas climatizadas, refeitório, auditório. Realmente uma infraestrutura pronta para receber nossos estudantes, professores gabaritados, coordenadores maravilhosos e toda uma equipe realmente de referência, onde os estudantes realmente são protagonistas e que fazem acontecer”, avaliou o diretor do Centro de Excelência, Sérgio Santos de Jesus Oliveira.

O coordenador pedagógico, Marcos Robério Nobre de Lima, frisou que a reestruturação vai contribuir para a qualidade do ensino e da aprendizagem. “Para a educação pública isso é um marco, pois, ter uma escola com essa estrutura, com uma equipe de trabalho, com material humano que realmente se preocupa e se importa com a educação é, realmente, muito valioso e gratificante. Além disso, hoje possuímos um espaço físico que proporciona atender as novas perspectivas da educação. A aprendizagem não acontece somente dentro da sala de aula, ela vai muito além disso, vai além dos muros da escola e a gente observa que tudo que foi feito aqui vai contribuir diretamente pra que as aulas sejam ressignificadas e possam ser ainda mais explorados tanto pelos professores, quanto pelos alunos”, disse.

Mais obras

Sergipe persegue a Educação como um dos pilares de sustentação da Política de Governo e investe maciçamente em obras de requalificação das unidades escolares. Somente em 2020, mais de R$ 36 milhões foram licitados em reforma, ampliação, serviços de modernização e conservação de 14 escolas da rede estadual e mais uma série de serviços de manutenção em mais de 300 delas. Até o final de 2020, mais oito obras serão entregues à população com investimentos da ordem de R$ 5,5 milhões em obras, além de construção e modernização de quadras poliesportivas multiuso.

Em processo licitatório

Dez unidades escolas estão em processo licitatório e ainda em 2020 receberão o aval do Governo de Sergipe para iniciar a modernização da infraestrutura predial, seis delas unidades que ofertam o ensino médio em tempo integral, são elas: os centros de excelências Prof. Gonçalo Rollemberg Leite e Nelson Mandela (ambas em Aracaju), Miguel das Graças (São Miguel do Aleixo), Edelzio Vieira de Melo (Capela), Dr. Leandro Maciel (Pacatuba) e Manoel Messias Feitosa (Nossa Senhora da Glória). Também faz parte dessa lista Escola Estadual Prof. Manoel Franco Freire (Aracaju), a Escola Estadual Embaixador Olavo Bilac Pinto (Aracaju), Colégio Estadual Prof. Joaquim Vieira Sobral (Aracaju) e Escola Estadual Senador Paulo Sarasate (São Cristóvão).

Foto Mário Sousa