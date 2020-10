Pesquisa do Ibope no forno

06/10/20 - 08:22:38

Por Adiberto de Souza

A TV Sergipe vai divulgar, na próxima sexta-feira, a primeira pesquisa Ibope sobre a disputa pela Prefeitura de Aracaju. Nem precisa dizer que é grande a expectativa em torno dos índices em fase de apuração na capital. Candidatos e simpatizantes só vão sossegar depois das 19 horas de sexta-feira, quando os dados forem divulgados pela emissora global. E por que tanto interesse, se os próprios políticos são os primeiros a desacreditarem as pesquisas? Porque elas dão o balizamento da campanha. Para o prefeiturável que não aparecer bem agora, resta o consolo que esta será a primeira consulta de opinião feita pelo Ibope em Aracaju. Outras serão realizadas até as eleições de 15 de novembro e poderão apresentar índices diferentes. Só depende do trabalho de cada candidato para conquistar a simpatia do eleitorado e, naturalmente, a ponta da pesquisa, o que pode significar a vitória nas urnas. Aguardemos, portanto!

Memorial de luto

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) apresentou indicação propondo ao governo estadual a construção de um Memorial de Luto para homenagear os mortos pela Covid-19. Desde o início da pandemia, já morreram em Sergipe 2.061 pessoas infectadas pela doença. Apesar de se encontrar em situação estável, a Covid-19 segue matando entre quatro e seis pessoas todos os dias no estado. Somente em Aracaju, o número de vítimas fatais já é de 740. Uma tragédia!

Compra proibida

Atenção senhores candidatos: a legislação proíbe a “compra de apoio político” ou de “liderança política”. Tal prática configura, em tese, o crime de corrupção eleitoral. Segundo a lei, essa prática importa em abuso de poder econômico ou político por parte do candidato, que pode ter seu registro cassado. Além disso, tanto o comprador quanto o líder político comprado serão considerados inelegíveis pelo prazo de oito anos, a contar da eleição em que o crime ocorreu. Bem feito!

Sukita não abre

Segundo o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (Republicanos), não passa de fake news a informação de que a candidata a prefeita Clara Sukita (Republicanos) vai renunciar em favor do prefeiturável Astrogildo da Farmácia (Pode): “Isso é lorota dos derrotados”, frisa. O líder político capelense suspeita que a fake news esteja sendo propagada pelos apoiadores da prefeita e candidata à reeleição Silvany Manlak (PSC). “Ela está tão desesperada que recorreu à Justiça para me impedir de participar dos comícios de minha irmã”, afirma o ex-prefeito. Quem conhece a política daquele município garante que está será a disputa mais acirrada pela prefeitura de Capela. Misericórdia!

Contra os pobres

E o senador Rogério Carvalho (PT) não se cansa de atirar contra o embrionário programa Renda Cidadã, concebido pelo Palácio do Planalto para socorrer os milhões de deserdados pela sorte. Segundo o petista, “para financiar a cópia do programa Bolsa Família, o governo quer tirar de quem já tem pouco”. Rogério critica a equipe econômica por, mais uma vez, “aliviar o andar de cima, para retirar dos que moram no andar de baixo”. Home vôte!

Sem saúde

O prefeito de Itaporanga, Otávio Sobral (Progressista), está sendo criticado por causa da suspensão do convênio com o Ipesaúde. Segundo o instituto, o atendimento médico-hospitalar aos servidores daquele município foi suspenso porque a prefeitura não apresentou a Certidão Conjunta do INSS e Receita Federal. O vereador Thiago Luduvice (PSD) critica o prefeito “pelo prejuízo causado ao funcionalismo de Itaporanga”. O parlamentar lembra que antes da suspensão do convênio, a administração de Sobral já havia cortado programas sociais, como a cesta básica e o vale gás. Danôsse!

Pastor invocado

Não convidem para o mesmo palanque a candidata a prefeita de Aracaju, Danielle Garcia (Cidadania), e o presidente do Republicanos, pastor Jony Marcos. O reverendo está tiririca com a delegada porque ela andou espalhando que o partido dele trocou apoio político ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) por cargos no governo estadual. Segundo Jony, Danielle “é uma boa delegada, mas não entende de política. Apesar de criminalizar a chamada velha política, ela fez aliança com lideranças tradicionais”, fustiga o pastor. Vixe!

Falta estrutura

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) anda preocupada com a falta de estrutura do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar sediado em Itabaiana. A parlamentar tucana solicitou ao governo de Sergipe que compre uma escada Magirus e outros equipamentos, tão necessários ao trabalho dos bravos policiais do fogo. A falta de estrutura daquela unidade dos Bombeiros ficou visível no recente incêndio ocorrido em uma loja no centro comercial de Itabaiana. É vero!

Candidatura no vinagre

A depender do Ministério Público Eleitoral, a candidatura do prefeito de Carira, Arodoaldo Chagas, o “Negão” (PSC), será impugnada. Autor da denúncia, o promotor Diego Gouveia de Lima afirma que o candidato à reeleição teve as contas rejeitas pela unanimidade do Tribunal de Contas da União. Segundo o pedido de impugnação, a rejeição das contas motivada por irregularidades insanáveis provocou a inelegibilidade de “Negão” pelo período de oito anos. Santo Cristo!

Alvo errado

A Justiça erra o alvo quando abre guerra apenas contra quem “planta” notícias falsas durante a campanha eleitoral. O correto era punir com a perda dos direitos políticos os safados que mentem desavergonhadamente para os eleitores. Naturalmente, as notícias falsas disseminadas nas redes sociais fazem um mal danado à sociedade, mas bem menos do que as mentiras cabeludas contadas pela maioria dos candidatos. Estes sim, deveriam ser banidos da vida pública. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 1º de março de 1908.