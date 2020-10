Por que o “silêncio” da imprensa se há algo podre no reino da Dinamarca?

06/10/20 - 10:54:50

William Shakespeare parecia “profetizar” na peça Hamlet a frase “há algo podre no reino da Dinamarca”! Encerrado o “espetáculo” que foi a construção e a (pouca) atividade do Hospital de Campanha sem UTI (Unidade de Terapia Intensiva) construído pela Prefeitura de Aracaju para o combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), ficamos com a certeza de que há algum “segredo” ainda não revelado, algo obscuro, que represente talvez uma “tragédia”, para os cofres públicos…

Em um intervalo de três meses, tivemos em Aracaju algo até então incomum: duas Operações deflagradas pela Polícia Federal, Controladoria-Geral da União (CGU) e Ministério Público Federal (MPF) com um mesmo “alvo”: o Hospital de Campanha da gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT)! Em julho houve a Operação Serôdio e, na última sexta-feira (2), a Operação Raio-X, um novo desdobramento da anterior, apurando outros indícios de irregularidades.

A Operação Serôdio apura supostas irregularidades na contratação, pela Secretaria de Saúde de Aracaju, de empresa do empresário Téo Santana (do ramo de shows e grandes espetáculos) para montagem da estrutura necessária ao funcionamento do Hospital de Campanha da capital. O montante envolvido foi da ordem de R$ 3.258.000,00, recursos que foram repassados pelo governo federal por um período de até seis meses. Os auditores identificaram falhas na execução contratual, possível favorecimento à empresa contratada e indícios de sobrepreço na locação de containers.

Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi a incidência de sobrepreço na locação da estrutura de climatização (o custo da locação de cada aparelho de ar condicionado por seis meses chega a quase três vezes o custo de sua aquisição). Já na Operação Raio-X a Polícia Federal busca provas para investigação que apura possíveis desvios de verbas públicas e fraude na contratação de empresa para realizar exames de diagnóstico por radiologia em pacientes do Hospital de Campanha de Aracaju.

Nos dois casos foram cumpridos mandatos de busca e apreensão, sendo que na primeira delas em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Na segunda Operação a empresa investigada não possui empregados registrados, seu endereço é inconsistente e o proprietário está recebendo o auxílio emergencial! No meio de toda essa “confusão”, houve ainda uma decisão judicial pelo afastamento preventivo do coordenador-geral da Central de Compras e Licitações da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLOG), Rossini Espínola Santos.

Mas, mesmo diante de tantas investigações da PF/CGU/MPF, ainda com os aracajuanos com muitas “interrogações” e a gestão de Edvaldo Nogueira sob forte suspeição, soa no mínimo “estranho” o “silêncio” de alguns setores da imprensa local! Em outros tempos, o “barulho” era grande (e continuado) nos programas jornalísticos de rádio, televisão, jornais impressos, sites e, em especial, nas colunas políticas. Existe a possibilidade de novos desdobramentos, mas ainda assim quase ninguém fala nada! Pelo visto, parte da imprensa, continua em “quarentena”…

Veja essa!

Pessoas ligadas ao prefeito Edvaldo Nogueira, inclusive seus apoiadores, deram uma verdadeira “esfriada” após mais uma Operação da Polícia Federal/CGU/MPF apurando contratos da gestão (via Secretaria de Saúde). A turma começava a se animar já na campanha eleitoral, mas uma nova denúncia deixou muita gente sob forte tensão…

E essa!

Quando este colunista sugeriu que todos na PMA autorizem a “quebra de seus sigilos telefônicos” tem ainda outra explicação: desde sexta-feira (2) surgiram rumores de que seria preciso uma “intervenção política” na Polícia Federal! Ou em Sergipe ou via governo federal. A turma só esquece que hoje em dia o presidente da República é Jair Bolsonaro e que as “velhas práticas” hoje são bem mais arriscadas…

Rodrigo Valadares

Quem não perdoa o prefeito de Aracaju e as investigações realizadas pela PF é o candidato a prefeito e deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). Em um vídeo o parlamentar “esquentou” o debate e os ataques a Edvaldo, chegando a questionar o paradeiro do dinheiro público. Teremos uma campanha “quente” no rádio e na tv…

Pedido de impeachment

Diante de mais uma Operação da PF em Aracaju, o vereador Elber Batalha (PSB) entende que é hora da Câmara Municipal dar um basta! “É preciso instalar uma CPI e, de acordo com os desdobramentos, pedir o impeachment do prefeito Edvaldo Nogueira”. O difícil é a “bancada do amém” aprovar…

Bomba!

Este colunista já vinha falando em novas Operações da Polícia Federal em Sergipe e muita gente segue sem acreditar. Já existem “ruídos fortes” sobre uma espécie de “esquema” envolvendo institutos de pesquisa aqui no Estado. Os rumores dão conta que uma mesma pessoa seria responsável por mais de um instituto e que o objetivo seria a manipulação de resultados…

Exclusiva!

Os rumores falam na “volta” de parte do dinheiro investido em algumas pesquisas para representantes partidários e faz parte de um forte esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, que, inclusive, tem evidentes fins eleitoreiros. Quem está apurando isso está “ligando os pontos” para formalizar uma denúncia que, se comprovada, vai levar muita gente para a cadeia! Coisas de Sergipe…

Chama a imprensa!

Parte da sociedade que acompanha a imprensa local vem comentando nas rodas políticas sobre a postura de alguns setores. Tem muita gente estranhando a “frieza” e a “objetividade” de alguns veículos de comunicação. Em tempos de verbas públicas escassas parece ser melhor calar! As pessoas ainda não entenderam que os tempos são outros e que as redes sociais chegaram para ficar…

Ibrain de Valmir I

Com uma grande carreata nesse domingo (4), o candidato a prefeito de Lagarto, deputado Ibrain de Valmir (PSC) arrastou centenas de apoiadores dentro do município. Ao lado de seu pai, o ex-prefeito Valmir Monteiro; do candidato a vice-prefeito, Ginaldo do Feijão; do ex-deputado André Moura, do senador Rogério Carvalho (PT) e de diversas lideranças políticas, Ibrain era ovacionado pelas pessoas, em todas as ruas por onde a carreata passava, sinalizando o crescimento de sua popularidade na corrida eleitoral.

Ibrain de Valmir II

“Tenho dito sempre que a melhor pesquisa é aquela que vem do coração do povo. As pessoas se manifestavam quando a gente passava, sem pagar nada, sem receber nada. Esse povo tem gratidão pelo trabalho de meu pai, Valmir Monteiro, e é esse trabalho que eu e meu amigo Ginaldo estamos dispostos a dar continuidade. Lagarto vai voltar a ser feliz! Quero agradecer de coração a todas lideranças e candidatos a vereador que se somaram conosco”, destacou Ibrain.

Ibrain de Valmir III

O candidato se revelou surpreso com o volume de pessoas que passaram a compor a carreata que sinalizou apenas como o primeiro ato oficial de rua da campanha de 2020. “Estamos apenas no começo, confesso que fiquei surpreso com esta resposta rápida que o povo nos deu, aceitando nosso projeto, apoiando nossa candidatura. Mas a nossa caminhada só termina no dia 15 de novembro com a vitória nas urnas se Deus quiser”, acrescentou.

Fake da “Lagarto Linda”

Se por um lado Ibrain de Valmir e Ginaldo do Feijão estão em ascensão, do outro já se percebe um “desespero” da gestão municipal. “A Lagarto Linda começou a entrar em desespero com a força do nosso grupo. O esposo da prefeita e deputado Gustinho Ribeiro, o rei dos fake News, publicou mais um! Publicaram uma foto de uma carreata que ocorreu no Estado de Pernambuco, como se tivesse sido a organizada pelo grupo deles. Já estão percebendo que o povo quer mudança”.

Deita e rola

Não é só com a questão do gás natural que o deputado federal Laércio Oliveira (PP) tem que se preocupar, conforme denúncia do Portal NE Notícias. Este colunista recebeu a informação de quem um advogado, lotado em um órgão público do Estado, vem “deitando e rolando”, se denominando da “extrema confiança” do deputado. Fala-se em gravações que apontam falas do advogado garantindo ter “influência total” sobre os pareceres da procuradora do órgão.

Braço direito?

Outra quente é que mesmo sujeito teria tanto prestígio que chega a ter mais influência que o próprio gestor do órgão! E que se um recente diretor nomeado não se enquadrar nos seus interesses, ele irá pedir sua exoneração! O advogado, que se diz “homem de confiança” de Laércio Oliveira, até onde se sabe, exerce dupla função, ou seja, advoga para o órgão e é o preposto advogado (de fato) de uma empresa de terceirizados que presta serviços para o mesmo órgão. Isso pode, Arnaldo? Galeguinho, galeguinho…

Gilmar com Sargento Vieira

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) anunciou seu apoio à reeleição do vereador de Aracaju, Sargento Vieira (Cidadania). “Sargento Reformado da Polícia Militar de Sergipe, Vieira tem me acompanhado em várias caminhadas. Não trabalhamos apenas na campanha eleitoral, mas o tempo inteiro. Estamos juntos em mais um desafio”.

Mercado abandonado

O vereador Sargento Vieira continua cobrando da Prefeitura de Aracaju a recuperação do telhado do Mercado Virgínia Leite Franco, que vem sendo alvo de diversos arrombamentos e roubos de mercadorias dos comerciantes. O parlamentar tem sido procurado pelos usuários e feirantes que já não suportam o descaso das autoridades constituídas com aquele espaço público.

Alese I

Os deputados estaduais voltam a se reunir, em ambiente misto, na manhã desta terça-feira (06) em mais uma sessão remota, por conta do novo coronavírus (COVID-19). Na tarde dessa segunda-feira (05), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), em entendimento entre os líderes da situação e da oposição, definiu a pauta de votação para a sessão deliberativa.

Alese II

Durante a sessão desta terça-feira os parlamentares vão apreciar e votar três indicações do deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC): na primeira ele solicita ao governador do Estado para viabilizar a instalação de uma Casa de Apoio na cidade de Lagarto, destinada aos mais jovens que estão sob tratamento médico de depressão e com ideias suicidas;

Alô Lagarto I

Em outra indicação, Ibrain solicita ao governador do Estado a instalação de uma Unidade de Tratamento Primário para pacientes com suspeita de câncer na cidade de Lagarto, tendo como objetivo principal o acolhimento dessas pessoas e o início imediato do tratamento;

Alô Lagarto II

Na terceira indicação, Ibrain solicita ao governador para promover em Lagarto a instalação de um Polo Especializado em Cursos Profissionalizantes, com referência para todo o Centro-Sul do Estado, com o objetivo de beneficiar os jovens em idade de ingressar no mercado de trabalho.

Gilmar Carvalho

De autoria do deputado Gilmar Carvalho (PSC) será apreciada uma indicação em que ele solicita ao governador para promover a construção de um Memorial de Luto para os mortos na pandemia de COVID-19; em outra indicação de Gilmar, que também entra na pauta, ele solicita ao governo do Estado e ao diretor-presidente do D.E.R. para promoverem o asfaltamento da Rodovia SE-175.

Maria Mendonça

Por fim também será apreciada e votada a indicação da deputada Maria Mendonça (PSDB) em que ela solicita ao governo do Estado para viabilizar a aquisição de não apenas uma escada Magirus, mas também dos demais equipamentos necessários ao melhor aparelhamento do 1º Subgrupamento Independente Bombeiro Militar (SGIBM) sediado em Itabaiana, bem como a ampliação do efetivo lotado na referida corporação.

Oh Capela veia doida!

A campanha de rua nem começou direito e a confusão entre os agrupamentos da prefeita Silvany Mamlak (PSC) e da candidata Clara Sukita (Republicanos) está “pegando fogo”! Vídeos de um ato político sinalizam para um forte “embate” entre as duas candidatas, com muita baixaria e xingamentos, isso em plena via pública e sob os olhares atentos de dezenas de populares. É dinheiro pra lá, é traição pra cá, é ingratidão pra lá e armação pra cá…tem de tudo este ano na Capela Doida! E o povo sofrendo…

Zé Américo de volta!

O ex-prefeito de Nossa Senhora das Dores, José Américo de Almeida Filho, após sucessivas eleições sem participar e sem se manifestar, decidiu retornar a política e está lançando seu sobrinho, Geraldo Júnior, como candidato a vereador da cidade, que já assumiu o compromisso de dar continuidade ao legado político de Zé Américo junto aos mais carentes. A família está motivada e unida para elegê-lo.

Mudança em Aparecida I

Um dos mais fortes e prestativos integrantes da gestão municipal de Nossa Senhora Aparecida, Vanderlei Almeida tomou a decisão de, nesta eleição, apoiar as candidaturas de Jeane da Farmácia e Edson Muniz, candidata a prefeita e vice, respectivamente.

Mudança em Aparecida II

Bastante querido e com muita aceitação em todo o município aparecidense, Vanderlei era sempre citado como nome certo para compor a chapa de situação. Pessoa de temperamento pacato e muito atencioso, Vanderlei sempre foi decisivo tanto na sua atuação na secretaria de Transportes como nas articulações políticas.

Soma para o projeto

Ao aderir à chapa Jeane e Edson, o filho do ex-vereador Manoel de Augusto, traz muitas pessoas que o acompanham ao longo de sua vida dedicada ao serviço público. No município, analistas políticos e experientes líderes interpretaram a adesão como algo extremamente favorável ao grupo de oposição.

Outras adesões

Antes, outras lideranças já tinham aderido à coligação encabeçada por Jeane da Farmácia a exemplo do vereador Alexsandro Totô, o ex-vereador Manoel de Augusto, Marcelo Vasconcelos (filho do ex-vereador Manoel de Zezinho – im memorian), Roberto Vasconcelos, Douglas de Pelé (neto do ex-vereador Baié – im memorian – entre outros.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com