SANTOS DUMONT E OLARIA SÃO OS BAIRROS DESTA SEMANA NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI

06/10/20 - 14:18:22

Por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Prefeitura de Aracaju segue realizando durante a semana a aplicação do fumacê costal no combate ao Aedes aegypti, para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Nesta terça-feira, 6, e amanhã, dia 7, a equipe do fumacê costal estará no bairro Santos Dumont, já na quinta, 8, os agentes estarão no bairro Olaria.

Segundo o levantamento da Vigilância Epidemiológica da SMS, em Aracaju, do início do ano até agora, já foram notificados 1.351 casos de dengue, 1.614 chikungunya e 67 de zika.

De acordo com o gerente do Programa de Controle do Aedes aegypti da SMS, Jeferson Santana, a aplicação do fumacê costal é realizada por duplas de agentes, que atuam entre quatro e sete quarteirões, sempre no horário entre às 17h e 19h, período em que ocorre uma maior movimentação vetorial do mosquito.

“Como a máquina utilizada é pesada, existe um revezamento entre a dupla a cada 30 minutos. O agente que vai à frente com a bandeira é o guia. Ele orienta o outro profissional. No caso dos dois estarem perto de um comércio alimentar, o guia baixa a bandeira para sinalizar que naquele local deve parar a aplicação. A borrifação é interrompida naquele trecho determinado por causa do produto químico. Assim também ocorre em pontos com aglomeração de pessoas. Algumas podem ter alergia ao produto”, explica.

Dados

Segundo o gerente, ocorreu uma ligeira alta dos números de notificações e alguns surtos centralizados. A escolha dos bairros é feita de acordo com o levantamento dos casos notificados e que, historicamente, preocupam pelo número de casos.

“O bairro Santos Dumont, por exemplo, apresenta o total de 82 casos notificados de dengue, 84 casos de chikungunya e dois casos de zika. Já o bairro Olaria apresenta 76 casos notificados de dengue, 69 casos de chikungunya e oito casos de zika. Dessa forma, as ações desenvolvidas se tornam mais necessárias e o apoio da população é fundamental”, enfatiza.

Colaboração da população

“É importante destacar que a aplicação do fumacê não diminui a responsabilidade do cidadão, que precisa ficar atento ao acúmulo de água em casa. Orientamos o morador a fazer uma busca detalhada no imóvel, e numa possível identificação de algo de risco, ele possa fazer o controle. A mudança entre sol e chuva geralmente leva ao acúmulo de água, daí é importante que o morador perceba as características dos depósitos e elimine”, orienta.

Mutirão

A ação é realizada três sábados por mês. Neste sábado, dia 10, não será realizado mutirão. O próximo será realizado dia 17 e o bairro escolhido dependerá da análise dos casos notificados durante a próxima semana.

Fonte e foto assessoria