SMTT dá início à programação educativa de outubro na avenida Euclides Figueiredo

06/10/20 - 15:28:27

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) realizou a primeira atividade educativa da programação de outubro na manhã desta terça-feira, 6. O local escolhido foi a avenida Euclides Figueiredo, zona Norte, no cruzamento com a travessa Benjamin Constant. O foco da ação foi a travessia segura do pedestre e o respeito às leis e sinalizações de trânsito.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a mensagem de conscientização transmitida pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT nessas ações ocorrem de forma diferente: cartazes e megafone substituem o habitual corpo a corpo. Isso para respeitar a recomendação de distanciamento social. A equipe também está indo às ruas com menos pessoas, usando máscaras e com álcool gel à disposição.

De acordo com a integrante da CET, Heloísa Rezende, mesmo com as medidas de restrição, é possível estabelecer um diálogo proveitoso com a população sobre segurança viária. “Mesmo sem o contato mais próximo ao qual estávamos acostumados, as pessoas se mostram interessadas no que temos a dizer. O importante é levarmos mensagens de conscientização sobre trânsito seguro e a preservação da vida”, disse.

O trabalho educativo da SMTT foi interrompido de março a agosto, devido à propagação da covid-19 em Aracaju. Com a redução dos números e a retomada da maioria dos serviços na cidade, as ações foram retomadas. “Nossas ações de conscientização têm grande importância para a segurança no trânsito da cidade. Por isso, decidimos retomá-las no mês passado, tomando todos os cuidados possíveis e seguindo as recomendações da Secretaria Municipal da Saúde”, ressalta o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Acidentes

Este ano, de janeiro a setembro, foram registrados na capital 2.114 acidentes de trânsito. O superintendente da SMTT conta que ainda hoje, a maioria dos acidentes acontece por imprudência, excesso de velocidade e desrespeito às sinalizações. “A redução dos acidentes de trânsito está dentro do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju e a SMTT vem trabalhando diariamente para conscientizar a população sobre a importância das boas práticas no trânsito, mas infelizmente, alguns condutores insistem em desrespeitar às leis e sinalizações, colocando em risco a sua vida e a dos demais. Então nas ações educativas, pedimos sempre que a população seja mais consciente para termos um trânsito mais seguro para todos”, declara Renato.

Confira a programação abaixo de outubro:

07/10 (quarta-feira)

Local: avenida Tancredo Neves (em frente ao Huse)

Horário: 7h

08/10 (quinta-feira)

Local: avenida Beira Mar (cruzamento com Murilo Dantas)

Horário: 7h

13/10 (terça-feira)

Local: avenida Tancredo Neves (em frente ao Huse)

Horário: 7h

14/10 (quarta-feira)

Local: avenida Tancredo Neves (em frente ao Huse)

Horário: 7h

15/10 (quinta-feira)

Local: avenida Beira Mar (cruzamento com Murilo Dantas)

Horário: 7h

20/10 (terça-feira)

Local: avenida José Carlos Silva (entrada do conjunto Augusto Franco

Horário: 7h

21/10 (quarta-feira)

Local: avenida Euclides Figueiredo (rotatória do bairro Lamarão)

Horário: 7h

22/10 (quinta-feira)

Local: avenida Beira Mar com Murilo Dantas, às 7h

27/10 (terça-feira)

Local: avenida Euclides Figueiredo (cruzamento com travessa Benjamin Constant)

Horário: 16h

28/10 (quarta-feira)

Local: avenida Tancredo Neves (próximo ao Sesi)

Horário: 6h30

29/10 (quinta-feira)

Local: avenida Beira Mar (cruzamento com Tancredo Neves)

Horário: 7h

Fonte e foto SMTT