Um Dia das Crianças diferente; LBV prepara homenagem em seu Centro Comunitário

06/10/20 - 11:01:59

A Legião da Boa Vontade (LBV) está preparando uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. Devido a pandemia do coronavírus não haverá festas e visitas de colaboradores como ocorria todos os anos, mas a data não passará em branco. Por isso, os educadores da instituição irão agendar um horário para que cada criança e adolescente possa comparecer na LBV e receber um presente e kit guloseima.

A comemoração será no dia 9 de outubro e será como uma espécie de “drive a pé” especial direcionado às crianças e adolescentes atendidos pelo serviço Criança: Futuro no Presente!, da LBV.

Para a maioria dos atendidos a experiência do drive será uma novidade, por isso será uma experiência muito divertida e alegre. Ao invés de vir de carro como é natural em um Drive Thru, as crianças e adolescentes atendidos virão com seus responsáveis a pé e serão recebidos com muito carinho pelos educadores. No local, terá uma decoração especial lembrando como é divertido ser criança.

Na ocasião, tudo estará organizado obedecendo às medidas de distanciamento e higiene, como o uso de álcool 70%, luvas e máscaras, para evitar contágio do covid-19. O objetivo da ação é fazer com que, apesar do momento em que passamos, o dia das crianças não seja esquecido e cada uma delas se sintam importantes e valorizadas.

Desde o mês de março, a LBV vem amparando todas as famílias atendidas com cestas de alimentos e kits de limpeza, além de enviar semanalmente atividades lúdicas de arte, cultura, leitura, músicas, entre outras, para as crianças, adolescentes e adultos que fazem parte dos programas e serviços da instituição.

Ajude você também a transformar a vida de centenas de crianças. Em Aracaju, a Instituição fica na Rua Reis Lima, 181 – Bairro Industrial – Ao Lado do CAIC. Para mais informações, ligue: (79) 3241-4614/9 9861-3836.

Fonte e foto assessoria