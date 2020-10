Vigilância ambiental de São Cristóvão inicia vacinação antirrábica

06/10/20 - 14:42:58

A Secretaria Municipal de Saúde de São Cristóvão inicia no próximo dia 16 a campanha de vacinação antirrábica 2020. As ações alcançam tanto a zona rural quanto a zona urbana do município. Na zona rural a vacinação será realizada durante todo o mês de outubro, já na zona urbana ela será dividida por localidades aos finais de semana.

Segundo Elis Correia, coordenadora de saúde ambiental, a estrutura para vacinação na cidade está pronta para atender a população com seus animais. “As vacinas contra a raiva deixam o animal imune e sua eficácia é comprovadamente alta. Estamos montando uma estrutura de vacinação nos finais de semana ao longo do mês, dividindo por regiões para cobrir toda a zona urbana. Já a zona rural será feita na metodologia de casa a casa também durante todo o mês, exceto nas localidades que já cobrimos no início do ano”, afirma ela.

Cães e gatos não devem ser vacinados se tiverem menos de três meses de idade, se estiverem no cio, gestante ou amamentando. Nesses casos, o proprietário do animal deverá entrar em contato com a vigilância em saúde através do número (79) 3045-4916 logo quando passadas essas situações para proceder a vacinação do animal.

A raiva é uma doença incurável e fatal nos animais e que pode ser transmitida aos humanos pela saliva dos animais infectados, sejam eles gatos ou cachorros. Como ainda não existe tratamento, a vacinação ainda é o meio mais eficiente para prevenção da doença. A programação dos postos de vacina de São Cristóvão prevê ações até o dia 30 de outubro.

Confira os locais para vacinação do seu animal em São Cristóvão:

16 e 17 de outubro: Alto Divinéia ao lado da Unidade de Saúde, Bica dos Pintos e Creche do Alto Santo Antônio.

23 e 24 de outubro: Fábrica, Apicum e Romualdo Prado em frente à antiga SEINFRA.

30 e 31 de outubro: Alto da Colina, Campo do Loteamento Lauro Rocha e outro ponto na parte Alta do loteamento.

06 e 07 de novembro: Praça matriz, Praça João Ferreira dos Reis e Barcurau.

GRANDE ROSA ELZE

16 e 17 de outubro: Pracinha do Rosa Elze, Conjunto Maria do Carmo e Jardim Universitário.

23 e 24 de outubro: CEAC do Eduardo Gomes, Ponto de lotação do Eduardo Gomes e Praça da igreja católica no Eduardo Gomes.

30 e 31 de outubro: FETASE no Rosa Maria e Em frente ao Frangaço no Rosa Maria e na praça central do Luiz Alves.

06 e 07 de novembro: Associação do Tijuquinha, Campinho do Paraguaizinho e Associação de moradores do Madre Paulina.

Fonte e foto assessoria