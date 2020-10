ZEZINHO SOBRAL ACOMPANHA AVANÇOS NAS OBRAS DAS RODOVIAS SERGIPANAS

06/10/20 - 12:18:57

Além de lutar pela conclusão das obras de duplicação da BR 101, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) acompanha a situação das rodovias sergipanas e vem intermediando o diálogo com o Governo do Estado. O parlamentar acompanhou a assinatura da ordem de serviço para o início das obras de trecho da rodovia SE 179, de Pinhão a Simão Dias, ação que integra o Pró-Rodovias, um dos eixos do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe.

“Trata-se de uma importante obra que compreenderá 24,40 quilômetros de Simão Dias a Pinhão, no investimento de mais de R$ 12 milhões. O Pró-Rodovias prevê a reestruturação de 441,5 quilômetros da malha rodoviária estadual. A primeira etapa compreende um investimento de R$ 330 milhões. A rodovia que interliga Simão Dias a Pinhão é essencial para Sergipe porque promove escoamento de produtos, em especial o milho, tão importante para a nossa agricultura, a economia e o desenvolvimento”, destacou Zezinho Sobral.

O líder da bancada governista na Alese também esteve na Rodovia 179 no trecho que compreende o município de Pinhão até a BR 235 para verificar como estão as obras de reestruturação, iniciadas no dia 11 de setembro. A ação também integra o programa Pró-Rodovias.

“Essa é uma demanda antiga da população local, que reclamava bastante das péssimas condições de trafegabilidade. Os moradores de Pinhão e da região estão agora esperançosos. As máquinas estão na pista, as obras estão em andamento e o asfalto novo sendo colocado. A obra será executada pelo governo do Estado, por meio da Sedurbs. Já é possível notar a grande mudança no trecho”, comemorou Zezinho Sobral, reforçando o compromisso do mandato na Assembleia Legislativa com a recuperação e infraestrutura das rodovias.

“Percorro bastante o interior, conheço a realidade das estradas sergipanas e sei da necessidade de melhorias. As pessoas também enviam as demandas pelas redes sociais e faço o encaminhamento ao Governo do Estado. O diálogo com o secretário Ubirajara Barreto e com as equipes do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) é constante. Em pouco tempo teremos nossas rodovias prontas e renovadas para atender ao nosso povo, fortalecer o turismo e o desenvolvimento”, complementou Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria