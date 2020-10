ABIH-SE E SERGIPE DESTINATION COMEMORAM INVESTIMENTOS DA PREFEITURA NO TURISMO

07/10/20 - 05:41:57

Na manhã desta terça-feira (06), o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hoteis em Sergipe (ABIH-SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, e Daniela Mesquita, representando o Sergipe Destination, reuniram-se com o Conselho Municipal de Desenvolvimento (Comden) e com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, que anunciou algumas medidas para a retomada do turismo na capital.

Foi anunciado pelo prefeito, investimentos da ordem de R$ 1,3 milhão para captação de eventos, divulgação e promoção da nossa capital, investimento de R$ 1 milhão para a reforma da Orla de Atalaia, investimento no Natal Iluminado, um programa de Refis Municipal e várias obras na capital.

Antônio Carlos Franco explicou que do recurso para divulgação e promoção, será realizado um convênio com a ABIH-SE no valor de R$ 310 mil e o restante será discutido com o trade turístico. “Uma notícia excelente, pois o turismo foi o setor mais afetado pela atual crise”, comemorou.

Ainda segundo o presidente da ABIH-SE, o turista que chega em Aracaju traz dinheiro novo, movimentando o setor hoteleiro e toda a cadeia do turismo. “Pessoas chegando geram impostos, renda, desenvolvimento e aquecem a economia, nos dando condições de sair desse momento e aumentar as taxas de ocupação nos hotéis para o final de ano e início de 2021, respeitando todos os protocolos de segurança sanitária”, concluiu.

“Ficamos muito satisfeitos com as medidas apresentadas pelo prefeito de Aracaju na reunião do Comden. Ficou claro que vale a pena o diálogo, pois após oito dias da nossa reunião que clamamos por investimentos financeiros no turismo, tivemos a boa notícia de um investimento no valor de mais de um milhão e trezentos mil reais em promoção, divulgação e captação de eventos”, destacou Daniele Mesquita.

POR ASCOM/ABIH-SE