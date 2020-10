Adolescente de 12 anos morre em Aracaju e a suspeita é que ele tenha inalado desodorante

07/10/20 - 12:46:03

Um adolescente de 12 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (07), e a suspeita é que tenha sido por conta do “desafio do desodorante”, que consiste em inalar o desodorante o mais tempo possível.

O corpo do jovem deu entrada no Instituto Médico Legal (IML), em Aracaju, na madrugada de hoje. As informações são de que o adolescente morava no bairro Porto Dantas, em Aracaju.

O corpo do adolescente passará por exame interno e amostras de tecido e de fluidos serão encaminhados ao laboratório para a comprovação da causa da morte.