BELIVALDO AUTORIZA CONSTRUÇÃO DA SE-290 ENTRE UMBAÚBA E ITABAIANINHA

O governador Belivaldo Chagas autorizou a reconstrução de parte da rodovia SE-290 na região Sul do estado, entre os municípios de Umbaúba e Itabaianinha, nesta quarta-feira (07). No total, a revitalização vai comtemplar 20 quilômetros de extensão, num investimento de R$11.169.331,39 nesta obra, que é mais uma realização do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe.

Belivaldo frisou a importância do Programa Avança Sergipe que injetará 1,2 bilhão na economia sergipana. “Em 2020 veio o problema da pandemia, mas enquanto isso, a gente foi fazendo o dever de casa. E por conta disso tudo, trabalhamos o Avança Sergipe. Por conta da pandemia e da necessidade de encontrar meios para fazer com que a economia pudesse ser reaquecida e por conta da necessidade de ações mais concretas em relação às rodovias, onde a gente tinha necessidade de recuperar essa imensidão de rodovias. Pelo menos as mais complicadas, elas chegam a 700 km, com um investimento de R$330 milhões de reais”, destacou o governador.

A obra objetiva facilitar o escoamento da produção de citricultura produzida na região, além da cerâmica, e impulsionará diretamente a economia, além de proporcionar mais segurança para a população que trafega pela rodovia. Ela será realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER),

“Aqui representa a décima ordem de serviço do Programa Avança Sergipe, dentro do Programa Pró- Rodovias/Finisa. É mais uma obra com extensão de 20,40 km, no total de R$ 11,17 milhões, essa rodovia que há muito precisa de uma reestruturação, há mais de 30 anos que essa rodovia foi executada e tendo tão somente a operação tapa buraco. E agora será reestruturada pelo chamado método da reciclagem, onde você incorpora o pavimento à base, uma nova imprimação, uma nova capa, facilitando assim o transporte intermunicipal, bem como o transporte da safra de maneira geral, seja agrícola ou pecuária”, explicou o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto.

Moradores comemoram – A reconstrução da rodovia, anunciada pelo governador, já era almejada e aguardada há muito tempo pela população que vive na região. O funcionário público, Silvanei Souza, falou sobre a expectativa pela obra.

“É um sonho de nós umbaubenses e do povo de Itabaianinha, esperamos que essa obra conclua. Torcemos e acreditamos muito no governador Belivaldo Chagas e nosso prefeito, que fizeram muito esforço para que essa obra seja realizada, e vai ser, com fé em Deus”, comentou.

Também morador de Umbaúba há 45 anos, Manoel Messias Bonfim destacou a importância da revitalização para a região Sul. “Isso é muito bom para comunidade e o povo, para a indústria cerâmica, laranja e tudo e facilita muito. Tem muito transporte que passa aqui”, explicou.

Comerciante de Umbaúba, Lucas Natan Martins, lembrou dos problemas causados pela via, que precisava receber uma revitalização. “Não lembro quando foi feita uma obra assim. Moro aqui há 24 anos, nasci em Aracaju, mas morei sempre aqui. Passam muitos carros por aqui, tem as linhas de ônibus e de carro pequeno que utilizam, então muitas pessoas usam. Daqui até Itabaianinha são muitos buracos, só reclamações”, complementou.