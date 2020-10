CIRURGIA RETORNA ÀS CONSULTAS DE TODA ESPECIALIDADE PARA PACIENTES DO SUS

07/10/20 - 18:44:02

Após um período com atendimento parcial devido à pandemia do novo coronavírus, o Ambulatório Geral Dr. Lauro Porto do Hospital de Cirurgia retornou, no dia 1º de outubro, as consultas de todas as especialidades para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), convênio Ipesaúde e particular, respeitando os protocolos sanitários para evitar a transmissão da COVID-19.

Composto por 21 consultórios de atendimentos e uma sala para pequenos procedimentos, o Ambulatório do Cirurgia funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e oferece à população consultas em 20 especialidades: Cardiologia, Cirurgia Geral, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Hematologia, Hepatologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, Ortopedia, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Reumatologia, Urologia, Cirurgia Vascular, Nutrição, Psicologia e Cirurgia Torácica.

Devido à pandemia e seguindo as determinações do Ministério da Saúde, o atendimento do Ambulatório do Cirurgia foi reduzido, atendendo somente pré e pós-operatório, cardiologia, cirurgia cardíaca e oncologia clínica e cirúrgica, conforme publicado na Portaria 8, de 20 de Março de 2020, comunicada à Secretaria de Estado da Saúde (SES).

BLOCOS DE HORÁRIOS – A Coordenadora do Ambulatório, a enfermeira Maria Betânia Araújo, explica que, para voltar ao funcionamento normal, o Hospital adotou medidas de prevenção contra a proliferação do novo coronavírus, como blocos de horários para atendimentos, medição de temperatura dos usuários, além do uso obrigatório da máscara e disponibilização de álcool 70%.

“Todos os atendimentos no Ambulatório retornaram divididos em blocos de horários para evitar aglomerações: 7h às 9h, 9h às 12h, 13h às 15h e 15h às 17h. Por meio de telefone, um dia antes, o paciente é avisado em qual bloco será atendido. Quando o usuário chega aqui, antes de entrar no Ambulatório, é medida sua temperatura com termômetro infravermelho e é analisada a necessidade de entrar com acompanhante ou não para, realmente, evitar aglomeração”, explica Betânia Araújo.

“Pedimos a compreensão dos nossos usuários com relação ao atendimentos por blocos de horários. Sabemos bem que a maioria dos nossos pacientes vêm de municípios do interior do Estado, no mesmo horário, mas temos que respeitar o Decreto do Governo do Estado de Sergipe que delimita a quantidade de pessoas em espaços para evitar aglomerações”, reforça a Coordenadora Operacional do Hospital de Cirurgia, a enfermeira Lívia Menezes Melo.

CONSULTAS PRIORITÁRIAS – Outra medida adotada pelo Cirurgia foi reservar os 20 primeiros dias do retorno total para atender pacientes que tiveram consultas agendadas e não realizadas devido à pandemia. “De 1º a 20 de outubro, iremos nos dedicar a isso, mas continuaremos atendendo, também, os pacientes de novas consultas que tenham necessidade urgente”, informa a Coordenadora do Ambulatório.

A partir de 20 de outubro, o Ambulatório iniciará o atendimento às novas consultas da agenda estadual contratada. “Voltaremos ao nosso fluxo normal, mas sempre tendo o cuidado de atender em blocos de horários. Informamos também que, atualmente, as consultas realizadas através do convênio Ipesaúde, bem como as particulares, só podem ser marcadas presencialmente e não por telefone”, finaliza Betânia Araújo.