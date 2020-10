Condutor de uma caminhonete embriagado é detido após se envolver em acidente

07/10/20 - 06:46:18

Um motorista foi detido na tarde desta terça-feira (06) por estar dirigindo sob efeito de álcool e se envolver em acidente na avenida Tancredo Neves, em Aracaju.

As informações passadas pela CPTRAN são de que o motorista de uma caminhonete Ford Ranger colidiu com um veículo locado a serviço da SSP.

Ao realizar o teste do etilometro (bafômetro), onde foi constatado 1.02 mg/ l de álcool no ar expelido no condutor, ou seja, três vezes a mais do que é permitido. Para que ocorra a detenção, basta ultrapassar 0.33 mg/ l.

O caso foi levado a delegacia para o devido procedimento legal.

Informações e foto CPTran