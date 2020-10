CONFIANÇA VENCE E CRB/AL POR 1 A 0 NO BATISTÃO E SOBE NA TABELA DA SÉRIE B

07/10/20 - 05:57:00

Atuando dentro de casa, na Arena Batistão, em Aracaju (SE), o Confiança foi superior em praticamente toda a partida e venceu o CRB, por 1 a 0, gol solitário de Ari Moura, aos 20 minutos do segundo tempo. O duelo, disputado entre o final da tarde e o começo da noite desta terça-feira (6), foi válida pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, os donos da casa subiram para o décimo lugar, com 18 pontos, enquanto os visitantes, com 20, ficam na sétima posição. Ainda restam sete partidas para o término da rodada.

No entanto, no momento, o G4 é composto por Cuiabá, com 28, Chapecoense, com 25, e Juventude e Paraná, com 22. O Z4, por outro lado, tem: Oeste, com seis, e Guarani, Sampaio Corrêa e Cruzeiro, com 11.

Primeiro tempo

O primeiro lance relevante da partida aconteceu logo aos seis minutos, quando Luidy, importante peça ofensiva do ataque do CRB, arrancou e acabou sentindo uma fisgada na posterior da coxa direita, sendo substituído por Magno Cruz, que atua como meio-campista. Depois, o que se viu foi domínio dos donos da casa.

Aos dez, Caíque Sá ‘canetou’ Igor e cruzou para trás, rasteiro, acionando Renan Gorne, que chegou batendo prensado, com perigo. Aos 20, Guilherme Castilho tentou gol olímpico, mas o goleiro Edson Mardden, atento, afastou o perigo. Já aos 22, Guilherme Castilho foi à linha de fundo e cruzou para trás, rasteiro. Reis pegou de primeira, chapando.

No entanto, a finalização saiu por cima do travessão. Na parte final da primeira etapa, o Confiança seguiu comandando as ações, mas, menos inspirado, encontrou dificuldades para criar outros lances relevantes. O CRB ainda precisou fazer outra alteração. Na lateral direita, Lucas Mendes substituiu Reginaldo.

Agência Futebol Interior

Foto: Luiz Neto/ ADC