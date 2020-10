“Criaremos um canal direto de comunicação com os aracajuano”, destaca a Danielle

07/10/20 - 16:20:43

Nesta terça-feira, 6, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), acompanhada do candidato a vice-prefeito, Valadares Filho (PSB), realizou uma mini carreata no Bairro América, Zona Oeste da capital. Enquanto percorria as ruas locais, Danielle Garcia destacou suas propostas e garantiu que sua gestão vai ouvir e solucionar os problemas apresentados.

“Criaremos um canal direto de comunicação com os aracajuanos que realmente funcione. Assim, as demandas chegarão à gestão e imediatamente serão encaminhadas para a secretaria responsável para solucionar no menor espaço de tempo possível. Eu mesma, Danielle Garcia, enquanto prefeita, vou acompanhar de perto todo esse processo, inclusive cobrando resultados”, afirmou a candidata, que também agradeceu o carinho dos moradores do Bairro América.

Para Valadares Filho, a cada passagem pelos bairros a população demonstra que já conhece a seriedade de Danielle Garcia e confia em sua capacidade administrativa. “Nossa futura prefeita está trazendo de volta a esperança que há muitos anos esteve adormecida em nossa cidade. A prova disso está no semblante e nos gestos de apoio da população por onde a gente passa”, salientou.

Ascom/Danielle Garcia