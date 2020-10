Alese: deputados saem em defesa dos profissionais de saúde

07/10/20 - 12:57:35

O deputado Iran Barbosa (PT), manifestou na sessão desta quarta-feira, 7, solidariedade aos profissionais da saúde que tiveram um corte de gratificações nos salários.

“O Sindicato dos Médicos de Sergipe, o SINDIMED está com uma nota pública de repúdio sobre esses cortes significativos nos salários dos profissionais de saúde e eu quero me solidarizar com a categoria, afinal de contas fizemos todo um trabalho de reconhecimento à tarefa que esses profissionais desempenharam durante a pandemia”, destaca.

Iran Barbosa lembrou existir uma pendenga judicial com relação às gratificações suspensas. “Mas há alternativas para solucionar. A grande reivindicação que os profissionais da saúde faz é que o Governo num mais curto espaço de tempo, encaminhe a esta Casa, um Projeto de Lei que possa suprir as eventuais questiúnculas que existem em relação a essas gratificações, para que esses prejuízos se prolonguem”, entendem.

O parlamentar acrescentou ser importante o retorno das gratificações, pois esse não é o momento de reduções salariais. “Todos nós sabemos da importância desses profissionais que atuaram na linha de frente na defesa da vida do povo e eu quero solicitar ao governador que encaminhe o mais rápido possível, a medida corretiva visando dar garantia salarial aos profissionais de saúde”, enfatiza.

A deputada Goretti Reis (PSD), endossou a fala do colega lembrando o período crítico da pandemia e os profissionais da saúde deram todo apoio na luta contra o novo coronavírus. “Nesse momento os profissionais não podem ter como premiação, as perdas salariais. Precisamos contar com o apoio do governador para rever essa situação e os trabalhadores não tenham cortes nos salários”, diz.

O deputado Francisco Gualberto (PT) se somou ao deputado Iran Barbosa, para que seja enviado um Projeto de Lei à Alese no sentido de solucionar o problema. “Sei que o governador tem sensibilidade para resolver. Trata-se de gratificações declaradas inconstitucionais e foram suspensas, mas têm alternativas jurídicas para que na prática os profissionais não tenham seus salários aviltados. Esperamos que o mais breve possível o governador envie para esta Casa, um Projeto de Lei para acabar com essa aflição”, acredita.

A deputada Maria Mendonça (PSDB), apelou ao governador Belivaldo Chagas para que garanta os direitos dos profissionais de saúde. “Quem estava na linha de frente nesse período em que a população ficou apreensiva e com muito medo, foram os profissionais de saúde que precisam agora ser recompensados. Eles abandonaram as suas famílias e foram para a linha de frente defender a todos nós sergipanos”, complementa.

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), tranquilizou os colegas informando ter sido procurado por alguns médicos e que já conversou com o governador sobre a situação e que assim que tiver um retorno, dará uma resposta mais concreta aos parlamentares.

Por Aldaci de Souza

Foto: Divulgação SES