Domingo será um dia mais que especial com retorno do Recanto do Chorinho

07/10/20 - 07:17:07

Depois de 7 meses sem apresentações musicais, o Recanto do Chorinho tem a satisfação de ter no palco, adequado ao novo normal e todos os protocolos sanitários vigentes, o Regional Recanto do Chorinho.

A apresentação começa às 13h, o acesso R$ 10,00, o Bar e Restaurante Recanto do Chorinho fica localizado no Parque da Cidade, Bairro Industrial, Zona Norte, de Aracaju. Mais informações 9 9933-1361.

Fonte e foto assessoria